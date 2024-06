Schwere Überschwemmungen in Österreich Häuser zerstört, Autos mitgerissen Stand: 09.06.2024 11:24 Uhr

Heftige Regenfälle haben in Österreich zu schweren Überschwemmungen geführt. In einem Ort in der Steiermark waren die Bürger aufgerufen worden, wegen Lebensgefahr zu Hause zu bleiben. Inzwischen hat sich die Lage etwas entspannt.

In Österreich hat heftiger Regen zu Überschwemmungen geführt. Besonders betroffen ist der Ort Deutschfeistritz in der Steiermark. Nach Angaben von Meteorologen sind mehr als 100 Liter pro Quadratmeter in der Region in kurzer Zeit gefallen. In dem 4.000-Einwohner-Ort nördlich von Graz riss eine Sturzflut Autos mit und beschädigte zahlreiche Häuser.

Ortskern nur mit Booten zu erreichen

Der Ortskern sei nur mit Booten zu erreichen, schrieb die "Kleine Zeitung". Einige Autofahrer seien in ihren Fahrzeugen eingeschlossen gewesen, hätten aber gerettet werden können, sagte ein Gemeindesprecher der Zeitung. Aufnahmen zeigen wie Menschen versuchen, sich auf Autos in Sicherheit zu bringen, welche durch die Wassermassen zwischen zwei Häuser gespült wurden. Auf Fotos war zu sehen, dass die Wassermassen Autos gegen Häuserwände drückten. Weitere Aufnahmen zeigen Feuerwehrkräfte, welche bereits im Dauereinsatz sind. Straßen und Zugstrecken waren kaum noch zu erkennen.

Alle Bürger in dem Ort wurden aufgerufen, wegen Lebensgefahr zu Hause zu bleiben. Zusätzlich zu den aktuellen Überschwemmungen werde eine weitere Unwetterfront erwartet, teilte die nördlich von Graz gelegene Gemeinde am Abend auf Facebook mit.

Fahrbahnen gesperrt, Pflegeheim evakuiert

Eine Mure ging auf die Autobahn in der Nähe von Graz nieder. Wegen der Erd- und Geröllmassen waren beide Fahrbahnen zunächst auch noch am Sonntag gesperrt. Durch die Böen waren auch zahlreiche Bäume auf Straßen gestürzt. Mehrere Routen seien noch gesperrt, sagte ein Polizeisprecher.

Rund um die Landeshauptstadt Graz musste die Feuerwehr zu mehr als 800 Unwetter-Einsätzen ausrücken, schrieb die "Kleine Zeitung". Ein Pflegeheim in Neudau in der Steiermark musste evakuiert werden, weil es unter Wasser stand, wie ein Katastrophenschutz-Sprecher der Nachrichtenagentur APA sagte. Insgesamt wurden 40 Personen in Sicherheit gebracht.

Einige Wahllokale mussten verlegt werden

Auch einige Wahllokale für die EU-Wahl waren durch die schweren Unwetter nicht zugänglich oder zerstört worden. Das gelte etwa für Wahllokale in der Steiermark sowie mehrere im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, teilten Behörden am Vormittag auf Anfrage der Nachrichtenagentur APA mit. Allerdings hätten die zuständigen Bürgermeister schnell reagiert und die Wahllokale verlegt.

Am Sonntag hatte sich das Wetter zunächst beruhigt. Weitere Gewitter im Laufe des Tages waren aber laut Meteorologen nicht auszuschließen. Die Unwettergefahr sei vor allem in Tirol erheblich, hieß es.