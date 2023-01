Kaserne in Österreich Soldat nach Schusswechsel getötet Stand: 06.01.2023 16:30 Uhr

Ein Soldat wurde bei einem Schusswechsel getötet. Der 20-Jährige hatte auf seinen Vorgesetzten geschossen und ihn dabei verletzt. Weitere Ermittlungen zum Tathergang sollen folgen.

Nach Angaben eines Sprechers des österreichischen Verteidigungsministeriums hat ein Wachsoldat in einer Kaserne in Österreich mehrere Schüsse auf seinen Vorgesetzten abgegeben und ihn dabei verletzt. Im anschließenden Schusswechsel wurde der 20-jährige Soldat von seinem Vorgesetzten erschossen. Der Vorfall ereignete sich an der Flugfeldkaserne, etwa 50 Kilometer von Wien entfernt.

Nach ersten Informationen soll dem Zwischenfall ein Streit vorausgegangen sein, wie Sprecher Michael Bauer auf Twitter schrieb.

Weitere Ermittlungen zum Tathergang

Das Landeskriminalamt leitete laut Nachrichtenagentur APA Ermittlungen zum genauen Tathergang ein. Bereits vor drei Jahren war es in derselben Kaserne zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen: Damals war ein Hundeführer von zwei Militärhunden angegriffen und getötet worden. Der 31-jährige Oberwachtmeister war für die Betreuung und Fütterung der Diensthunde zuständig gewesen.