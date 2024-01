Österreich Verletzte bei Gondelabsturz im Ötztal Stand: 09.01.2024 12:39 Uhr

Bei einem Gondelabsturz im österreichischen Ötztal sind nach Behördenangaben vier Menschen schwer verletzt worden. Offenbar war ein Baum auf das Tragseil der Gondel der Acherkogelbahn gefallen.

In einem beliebten Skigebiet in Österreich ist eine Gondel abgestürzt. Vier Menschen seien schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Das Unglück habe sich an der Acherkogelbahn im Tiroler Ötztal ereignet. "Die Bergung der Verletzten ist derzeit im Gange", hieß es in der Mitteilung. Über die Identität der Verletzten ist bislang nichts bekannt.

Ersten Erkenntnissen zufolge fiel ein Baum auf das Tragseil der Achtergondel, woraufhin diese in die Tiefe stürzte. Es handele sich also offenbar nicht um einen technischen Defekt, betonte die Polizei.

Die Bahn wurde aufgrund des Vorfalls vorübergehend außer Betrieb genommen. Die weiteren Fahrgäste befinden sich laut dem Bergbahn-Unternehmen mittlerweile auf dem Berg oder wieder im Tal.

Mit Informationen von Silke Hahne, ARD-Studio Wien