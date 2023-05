Ex-US-Präsident Obama in Berlin "Das ist einfach schwungvoll" Stand: 03.05.2023 09:07 Uhr

Barack Obama ist zu Besuch in Berlin. Das freut nicht nur die Berliner, sondern auch Ex-Kanzlerin Merkel. Aus deren anfänglicher Skepsis ist eine tiefe Freundschaft zum früheren US-Präsidenten geworden.

"Yes we can, yes we can!"- So klang das damals, als Barack Obama, der junge Senator aus Illinois, Berlin verzauberte. Im August 2008 hielt Obama eine Rede an der Siegessäule. "People oft he world, look at Berlin."

Die Völker der Welt - und die Berliner sowieso - waren entzückt. Nur die Kanzlerin hatte damals abends was anderes vor. Obama? "Um 19 Uhr bin ich hoffentlich schon in Bayreuth. Vielleicht schalt ich den Fernseher ein", sagte Angela Merkel damals dazu.

Dieser Personenkult um Obama war für Merkel befremdlich. Deshalb verhinderte sie auch, dass Obama damals vor dem Brandenburger Tor reden dufte -er war ja noch nichts. Eine Entscheidung, die FDP-Chef Guido Westerwelle damals "lächerlich" fand: "Da hat Herr Fischer schon geredet und Herr Schröder. Jeder Piesepampel konnte schon reden. Aber Herrn Obama wird's verweigert."

Obama im Juli 2008 vor der Siegessäule in Berlin. Vor dem Brandenburger Tor durfte er nicht auftreten.

Merkels Euphorie kam erst schleppend in Gang

Herr Obama durfte später dann doch - als er kein Piesepampel mehr, sondern Präsident der USA war. Euphorisch war die Kanzlerin aber auch erst schleppend. Leicht seufzend gratulierte Merkel: "Ja, meine Damen und Herren, wir alle sind Zeugen eines historischen Wahlsieges geworden."

Mehr Begeisterung ging nicht. Merkel wartete erstmal ab, was dieser Obama so macht. Die Wahlnacht damals verschlief sie. "Ich hab mich dann nachts mal kurz vergewissert. Bin dann wieder eingeschlafen und hab mein Tagwerk begonnen", erzählt sie.

Der "Obama-Effekt"

Deutschland aber war begeistert. Obama - der Präsident der Herzen, Heilsbringer mit Wachstumseffekt. Der damalige Finanzminister Peer Steinbrück, der Meister der Ironie, spottete sanft: "Den Obama-Effekt schätzen wir auf genau 1,3785 Prozent."

Aber der Obama-Effekt erreichte irgendwann auch die Kanzlerin. Sie schätzte offenbar den nachdenklichen, klugen Gesprächspartner und als sie ihn 2009 zum ersten Mal als Präsident in Deutschland begrüßte, verrutschte der Gruß in einem der selten Merkel-Momente, in denen ein Hauch Kanzlerinnen-Nervosität zu hören war: "Wir freuen uns, dass Sie als Präsident zum ersten Mal die Vereinigten Staaten besuchen. Quatsch, die Bundesrepublik. Pardon."

"Das lag jenseits all meiner Vorstellungskräfte": Barack Obama ehrt Angela Merkel 2011 mit der amerikanischen Freiheitsmedaille.

Aus Skepsis wurde Freundschaft

Jahre später wurde aus Merkels Skepsis Freundschaft, aus dem "Obama-Effekt" Bewunderung. Man schätzt sich - bis heute. Obama beschreibt Merkel als gradlinig, intelligent, fokussiert, als einen instinktiv guten Menschen. Ein Mensch, dem Obama irgendwann im Weißen Haus die Freiheitsmedaille überreichte. Mehr Ehre in den USA ging nicht: "Das lag jenseits all meiner Vorstellungskräfte", sagt Merkel.

Aus einer politischen war da längst eine persönliche Freundschaft geworden. Und bei den Deutschen eine Obama-Faszination. Nach dem Motto: Wir haben einen Olaf, die Amerikaner einen Obama. Oder wie Thomas Gottschalk mal sagte, die Amerikaner machen einfach etwas mehr her: "Ich hab einmal die Ehre gehabt, mit dem Bundeskanzler zu essen. Da kommen zwei lausige schwarze Audis an. Das war's dann. Und dann ist an mir einmal die Kolonne des amerikanischen Präsidenten vorbeigefahren. Am Ende hab ich die Nationalhymne gesungen."

Nun ist Obama also wieder in Berlin, diesmal kostenpflichtig. Bei einer Veranstaltung am Abend spricht er vor etwa 17.000 Menschen. Merkel hat ihn bereits getroffen. Dass sie seine schwungvolle Art mittlerweile mag, ist längst kein Geheimnis mehr: "Barack Obama - wenn ich das mit einem Wort beschreiben soll: Das ist einfach schwungvoll. Ich glaube, das hat auch was Schönes."