Beisetzung Nawalnys Offenbar Dutzende Festnahmen nach Trauerfeier Stand: 01.03.2024 19:55 Uhr

Laut einer Nichtregierungsorganisation sind in Russland nach der Beisetzung des Kremlkritikers Nawalny mehr als 45 Menschen festgenommen worden. Kanzler Scholz würdigte den Mut der Menschen, die trotz des Risikos an der Trauerfeier teilgenommen hatten.

Am Tag der Beerdigung von Kremlkritiker Sergej Nawalny hat die Polizei in Russland nach Angaben der Nichtregierungsorganisation OWD-Info landesweit mehr als 45 Menschen im Zusammenhang mit den Trauerbekundungen festgenommen. Die meisten Festnahmen habe es in Nowosibirsk gegeben, erklärte die Organisation auf Telegram. Sechs Menschen wurden demnach in Moskau festgenommen, wo Tausende Menschen an den Trauerfeierlichkeiten für Nawalny teilgenommen hatten.

Vor der Kirche im Bezirk Marjino im Südosten Moskaus versammelten sich zahlreiche Menschen, während dort die Trauerfeier für den prominenten Oppositionellen stattfand. Auf dem Platz vor der Kirche waren Absperrungen aus Metall aufgebaut, ein Großaufgebot von Sicherheitskräften war vor Ort.

Scholz lobt Mut der Teilnehmer

Bundeskanzler Olaf Scholz würdigte den Mut der Russinnen und Russen, die an der Beisetzung Nawalnys in Moskau teilgenommen haben. Sie "sind damit ein großes Risiko eingegangen - für die Freiheit", schrieb Scholz auf X. Nawalny habe seinen Kampf für Demokratie und Freiheit mit dem Leben bezahlt.

Einige europäische Diplomaten wie der deutsche Botschafter Alexander Graf Lambsdorff gaben Nawalny ebenfalls das letzte Geleit. "Mich hat die Anteilnahme von so vielen Menschen in Moskau tief bewegt", sagte Lambsdorff anschließend der "Bild"-Zeitung. "Wir haben heute das andere, menschliche Russland gesehen, das es gibt und das sich nach Freiheit und Frieden sehnt", betonte der Diplomat.

Im Beisein seiner Eltern wurde Nawalny danach auf dem nahegelegenen Borissowskoje-Friedhof beigesetzt. Eine in der Nähe des Friedhofs versammelte Menschenmenge skandierte Slogans wie "Nein zum Krieg", "Wir werden dich nicht vergessen" oder "Wir werden nicht verzeihen". Nach der Beisetzung defilierten zahlreiche Menschen an Nawalnys Grab vorbei, legten Blumen nieder oder hielten einen Moment im Gedenken inne.