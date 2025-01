Vorfall in Cetinje Mehrere Menschen in Montenegro erschossen Stand: 01.01.2025 21:15 Uhr

Ein Mann hat in Montenegro auf Menschen in einem Gastronomiebetrieb geschossen - es gab mehrere Tote. Der Tatverdächtige ist auf der Flucht, die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach ihm. Anwohner sollen in ihren Häusern bleiben.

Ein bewaffneter Angreifer hat in der montenegrinischen Stadt Cetinje mehrere Menschen getötet und verletzt. Der Angriff fand nach unterschiedlichen Angaben in einem Restaurant oder einer Bar statt. Die Zahl der Todesopfer wird von Medien zwischen vier und sieben angegeben.

Der Tatverdächtige ist nach Angaben der Polizei ein 45-jähriger Mann, der auf der Flucht sei. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot und Spezialeinheiten nach dem Verdächtigen. Die Anwohner wurden dazu aufgerufen, in ihren Häusern und Wohnungen zu bleiben. Nach unbestätigten Medienberichten war in der Vergangenheit wegen illegalen Waffenbesitzes gegen den Mann ermittelt worden.

Montenegrinische Medien berichten, dass es zunächst einen Streit in dem Gastronomiebetrieb gegeben habe. Anschließend habe der Tatverdächtige eine Waffe geholt, sei zurückgekehrt und habe geschossen.

Staatstrauer angeordnet

Regierungschef Milojko Spajic besuchte Verletzte im Krankenhaus. Er ordnete drei Tage Staatstrauer an. Diese "furchtbare Tragödie" betreffe alle, sagte Spajic.

Montenegro ist ein kleiner Westbalkan-Staat mit etwa 620.000 Einwohnern. Cetinje war bis 1918 die Hauptstadt des Landes, bevor diese nach Podgorica verlegt wurde. Cetinje ist noch immer der Amtssitz des Präsidenten.