Trauer um Schriftsteller Milan Kundera mit 94 Jahren gestorben Stand: 12.07.2023 11:51 Uhr

Milan Kunderas tragikomische Liebesgeschichten bewegten viele Menschen und wurden in alle Weltsprachen übersetzt. Weltberühmt wurde der Schriftsteller mit dem Roman "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins". Nun ist Kundera gestorben.

Der tschechische Schriftsteller Milan Kundera ist tot. Das gab die Mährische Landesbibliothek in Brünn (Brno) unter Berufung auf seine Ehefrau Vera bekannt. Der 94-Jährige sei am Dienstag nach langer Krankheit gestorben. Auch das tschechische Fernsehen hatte über seinen Tod berichtet.

Kundera war einer der bedeutendsten europäischen Schriftsteller seiner Generation. Bekannt wurde er durch das Prosawerk "Das Buch der lächerlichen Liebe" (1969). Mit dem Roman "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins" von 1984 wurde er weltberühmt. Das Buch über eine Ménage à trois vor dem Hintergrund des Prager Frühlings 1968 wurde später mit den Filmstars Daniel Day-Lewis und Juliette Binoche verfilmt.

Zahlreiche Auszeichnungen

Die Kommunistische Partei in der damaligen CSSR hatte Kundera 1970 aus ihren Reihen ausgeschlossen, kurze Zeit später wurde er mit einem Publikationsverbot belegt. 1975 erhielt er ein Ausreisevisum und siedelte nach Frankreich über. 1981 nahm er die französische Staatsbürgerschaft an. Seit Jahrzehnten lebte Kundera in Paris.

Kunderas Bücher wurden in alle Weltsprachen übersetzt und millionenfach verkauft. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen wie den "Prix Médicis", den Ritterorden der französischen Ehrenlegion und den Jerusalem-Preis.