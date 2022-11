MH17-Abschuss Drei von vier Angeklagten wegen Mordes verurteilt Stand: 17.11.2022 15:52 Uhr

Acht Jahre nach dem Abschuss des Passagierflugs MH17 über der Ukraine hat ein niederländisches Gericht drei der vier Angeklagten wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein Angeklagter wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen.

Ein niederländisches Strafgericht hat drei ehemals hochrangige pro-russische Separatisten wegen des Abschusses des Passagierfluges MH17 über der Ostukraine im Jahr 2014 mit 298 Toten schuldig gesprochen. Ein Ukrainer und zwei Russen wurden zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein vierter Angeklagter wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen.

Der Vorsitzende Richter Hendrik Steenhuis erklärte, die von der Staatsanwaltschaft vorgebrachten Beweise belegten, dass die Boeing 777 der Gesellschaft Malaysia Airlines auf dem Flug von Amsterdam nach Kuala Lumpur am 17. Juli 2014 durch eine von prorussischen Rebellen in der Ukraine abgefeuerte Buk-Rakete zum Absturz gebracht worden ist.

Russland bestreitet Verwicklung in den Abschuss

Der Prozess wurde in den Niederlanden geführt, weil die meisten Getöteten von dort stammten. Laut Anklage wurde das Flugabwehrsystem, das die Boeing zerstörte, von einem russischen Stützpunkt bei Kursk in die Ukraine gebracht und nach dem Start einer Abwehrrakete zurück nach Russland transportiert. Russland bestreitet jede Verwicklung in den Abschuss.

Das Gericht verkündete das Urteil in Abwesenheit der Angeklagten. Die Urteilsverkündung in der Nähe des Amsterdamer Flughafens Schiphol fand unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt.