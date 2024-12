Krieg in der Ukraine CDU-Chef Merz zu Besuch in Kiew Stand: 09.12.2024 11:08 Uhr

Zum zweiten Mal seit Kriegsbeginn ist CDU-Chef Merz in die Ukraine gereist. Dort trifft er sich mit Präsident Selenskyj. In dem Gespräch dürfte es auch um die Lieferung von "Taurus"-Marschflugkörpern gehen.

Vergangene Woche der Kanzler, jetzt sein Herausforderer: CDU-Spitzenkandidat Friedrich Merz ist zu einem Besuch in Kiew eingetroffen. Er wolle sich "über den gegenwärtigen Stand der Verteidigung dieses Landes" informieren sowie der Regierung und den Menschen versichern, dass die Unionsfraktion fest an ihrer Seite stehe, sagte der Vorsitzende der CDU/CSU-Abgeordneten im Bundestag bei der Ankunft in der ukrainischen Hauptstadt.

Merz kam in einem Sonderzug zu dem aus Sicherheitsgründen zunächst geheim gehaltenen Besuch in Kiew an. Der Unionsfraktionschef wurde von seinem für Außenpolitik und Verteidigung zuständigen Stellvertreter Johann Wadephul begleitet. Merz hatte die Ukraine bereits im Mai 2022 und damit gut zwei Monate nach Beginn des russischen Angriffs besucht.

Bekenntnis zur Ukraine-Unterstützung

Der CDU-Politiker machte deutlich, dass er sich für weitere Hilfe der Ukraine einsetze. "Wenn unsere Unterstützung für die Ukraine schwächer wird, dann wird dieser Krieg länger dauern", sagte der Kanzlerkandidat der Union. "Wenn unsere Unterstützung für die Ukraine konsequent ist, dann wird dieser Krieg schneller enden."

Nur wenn die Ukraine stark sei, werde der russische Präsident "überhaupt bereit sein, sich auf Verhandlungen einzulassen", sagte Merz. "Wir wollen, dass dieser schreckliche Krieg so schnell wie möglich endet und der Frieden in Europa wiederhergestellt wird", fügte er hinzu. "Dafür muss die Ukraine in eine Lage versetzt werden, in der sie ihr Selbstverteidigungsrecht ausüben kann."

Merz spricht mit Selenskyj

In Kiew ist auch ein Treffen mit Wolodymyr Selenskyj geplant. Mit Spannung wird erwartet, ob Merz dem ukrainischen Präsidenten Hoffnung macht, dass Deutschland mit ihm als Kanzler die seit langem geforderten weitreichenden Marschflugkörper "Taurus" liefert. Zweites zentrales Thema dürfte die Frage sein, ob Merz bei einem Wahlerfolg der Union die Beschränkung der Reichweiten für von Deutschland gelieferte Waffen aufheben würde, damit die Ukraine damit tief auf russisches Gebiet schießen dürfte.

Kanzler Olaf Scholz hatte Kiew vor genau einer Woche besucht. In der Union war vermutet worden, er habe seinem Rivalen Merz im Wahlkampf für die im Februar bevorstehende vorgezogene Bundestagswahl zuvorkommen wollen.