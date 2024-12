71 Jahre alter Unternehmer Mango-Gründer Andic bei Bergunfall gestorben Stand: 14.12.2024 19:41 Uhr

Er war einer der reichsten Männer Spaniens: Isak Andic. Jetzt ist der Gründer der Modemarke Mango bei einem Unfall in den Bergen verunglückt. In den 1980er-Jahren hatte er die ersten Geschäfte eröffnet.

Der Gründer und Inhaber der spanischen Bekleidungsmarke Mango, Isak Andic, ist tot. Der 71-Jährige sei am Samstag verunglückt, teilte das Unternehmen mit, ohne nähere Angaben zu den Umständen zu machen.

Laut der Polizei starb Andic bei einem Bergunfall. Der Geschäftsmann sei beim Wandern mit Verwandten nahe der katalanischen Stadt Barcelona ausgerutscht und über 100 Meter von einer Klippe gestürzt.

Erste Modegeschäfte in Barcelona und Madrid

Der 1953 in Istanbul geborene Andic zog mit seiner Familie in den 1960er-Jahren in die spanische Region Katalonien. Anfang der 1980er-Jahre eröffnete er in Barcelona und in Madrid mehrere Modegeschäfte unter dem Namen Isak Jeans. Vor 40 Jahren benannte er diese in Mango um.

Mit 2.700 Verkaufspunkten in mehr als 120 Ländern und mehr als 15.000 Mitarbeitern schloss Mango das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatzrekord von mehr als 3,1 Milliarden Euro ab. Das entsprach einem Wachstum von 15 Prozent im Vergleich zu 2022. Knapp 80 Prozent des Umsatzes wird inzwischen nach Konzernangaben außerhalb Spaniens erzielt. Andic galt mit einem geschätzten Vermögen von rund drei Milliarden Euro als einer der reichsten Männer Spaniens.