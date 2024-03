Tempolimit in Lyon Ein Drittel weniger Unfälle dank Tempo 30 Stand: 29.03.2024 16:30 Uhr

Weniger Unfälle hatte sich das französische Lyon von einem neuen Tempolimit versprochen. Und tatsächlich: Seit der Einführung von Tempo 30 ist deren Zahl deutlich zurückgegangen. Ein Vorbild für deutsche Städte?

In Frankreichs drittgrößter Stadt Lyon hat die Einführung eines Tempolimits die Zahl der Unfälle deutlich reduziert. Zwei Jahre nach der Begrenzung der innerstädtischen Maximalgeschwindigkeit auf 30 Kilometer in der Stunde habe es 35 Prozent weniger Unfälle gegeben, sagte Bürgermeister Grégory Doucet dem Sender BFMTV. "Das ist enorm."

Bei der Zahl der schweren Verkehrsunfälle sei sogar ein Rückgang um 39 Prozent zu verzeichnen, also bei Unfällen mit Schwerverletzten und Toten. "Das bedeutet, wir haben Leben gerettet", sagte der grüne Rathauschef.

Tempolimit soll Sicherheit erhöhen

Seit dem 30. März 2022 gilt auf mehr als 80 Prozent der Straßen in Lyon Tempo 30 - ähnlich wie auch in Paris, Grenoble, Lille und anderen europäischen Großstädten wie Amsterdam. In Paris hatten sich vor der Einführung fast 60 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner in einer Umfrage für ein Tempolimit ausgesprochen.

Auch die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt ein geringeres Tempo für Autos in Städten. Ein Zusammenprall mit einem 50 km/h fahrenden Auto sei für einen Fußgänger zu 80 Prozent tödlich. Bei 30 Kilometern pro Stunde dagegen nur zu zehn Prozent.

In Lyon war das erklärte Ziel bei der Einführung des Tempolimits ebenfalls, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Zudem sollte der Verkehrsfluss beruhigt und eine bessere Aufteilung des öffentlichen Raums erlangt werden. Das Vorankommen für Fußgänger und Radfahrer sollte die Geschwindigkeitsbegrenzung ebenfalls erleichtern und auch die Lärmbelästigung für Anwohner sollte so reduziert werden.

Tausende Bußgelder wegen zu schnellen Fahrens

Wie der Sender weiter berichtete, halten sich noch nicht alle Autofahrer an das Tempolimit. Die registrierte Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt demnach 38 Kilometer pro Stunde. Im vergangenen Jahr wurden deshalb insgesamt 17.000 Bußgelder wegen zu schnellen Fahrens verhängt.

Das Tempolimit beschränkt sich nicht alleine auf das Stadtgebiet von Lyon, es gilt auch in bald 24 Kommunen im Umland des Ballungsraums mit rund 1,4 Millionen Einwohnern.

Tempo 30 auch für Deutschland?

Auch etliche deutsche Städte wünschen sich mehr Tempo-30-Zonen aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Umweltschutzes. Ein Gesetz, das Städten und Gemeinden mehr Spielraum unter anderem für das Einrichten von Tempo-30-Bereichen geben sollte, scheiterte allerdings Ende November im Bundesrat.

Eine ähnliche Debatte gibt es seit mehreren Jahren auch über ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Eine generelle Höchstgeschwindigkeit von 130 Kilometern in der Stunde oder weniger könnte auch hier die Sicherheit erhöhen und positive Effekte für die Umwelt haben, meinen Befürworter.