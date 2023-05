Hintergründe noch unklar Auto fährt gegen Tor zur Downing Street Stand: 25.05.2023 19:29 Uhr

Ein Auto ist gegen das Tor zur Londoner Downing Street gefahren, während Premier Sunak in seinem dortigen Amtssitz war. Der Fahrer ist laut Polizei unter anderem wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung festgenommen worden.

In London ist ein Auto gegen die schwere Absperrung an der Downing Street geprallt, in der Premierminister Rishi Sunak wohnt und arbeitet. Der Fahrer sei wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung und gefährliches Fahrverhalten festgenommen worden, teilte die Polizei in der britischen Hauptstadt mit. Es gab keine Berichte über Verletzte, die näheren Umstände würden noch ermittelt. Am Abend teilte die Polizei allerdings mit, dass der Vorfall derzeit nicht als Ereignis mit Terrorbezug behandelt werde.

Die Whitehall, die wichtigste Durchfahrtstraße durch das Regierungsviertel, wurde zeitweise gesperrt. Dem britischen Fernsehsender BBC zufolge ist die Straße inzwischen wieder freigegeben. Ein im Internet verbreitetes Video zeigte ein weißes Fahrzeug, das langsam auf der Whitehall fuhr und auf die Tore zur Downing Street zuhielt. Danach ist das Auto mit offenem Kofferraum vor den Metalltoren zu sehen.

Ob es sich um einen Unfall oder Absicht handelte, war noch unklar. Premierminister Sunak hielt sich nach einem Bericht der BBC zum Zeitpunkt des Vorfalls um 16.20 Uhr Ortszeit in seinem Amtssitz in der Hausnummer 10 auf. Dann habe er das Anwesen zu einem geplanten Termin verlassen.

Die Downing Street liegt im Zentrum von London, in ihr befinden sich mehrere Regierungsgebäude. Neben dem Premierminister wohnen in der Straße auch der Fraktionschef der regierenden Partei und der Finanzminister. Sunak und seine Familie nutzen wie alle britischen Premierminister eine Wohnung in der Downing Street.

Downing Street seit Jahren stark bewacht

Die Downing Street ist bereits seit langem für Fahrzeuge gesperrt, die Barriere wurde über die Jahrzehnte immer mehr verstärkt. Der große schwarze Metallzaun wurde nach Drohungen nordirischer Terroristen 1989 errichtet, die Tore werden rund um die Uhr von bewaffneten Polizisten bewacht.