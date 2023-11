Italien Ausgebrochener Löwe streunt durch Stadt Stand: 12.11.2023 11:10 Uhr

In Italien hat ein ausgebrochener Zirkuslöwe für Aufregung gesorgt. Das Raubtier namens Kimba streunte stundenlang durch die Straßen einer Stadt nahe Rom. Die Bürger waren aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben.

Sechs Stunden konnte Simba sein Leben in Freiheit genießen - und versetzte damit die Bewohner der italienischen Hafenstadt Ladispoli in helle Aufregung. Am Samstag war es dem ausgewachsenen Zirkuslöwen gelungen, aus seinem Käfig auszubrechen. Das Raubtier streunte anschließend durch die Straßen der 40.000-Einwohner-Stadt nahe Rom. Bürgermeister Alessandro Grando mahnte die Bevölkerung zu "höchster Vorsicht".

Die Polizei bemühte sich zusammen mit dem Zirkuspersonal, den Löwen wieder einzufangen - zunächst jedoch ohne Erfolg. Im Internet kursieren Videos, die zeigen, wie das Tier gemächlich durch die Straßen der Hafenstadt und über die Bürgersteige läuft.

Löwe inzwischen wieder eingefangen

Die meisten Anwohner blieben sicherheitshalber in ihren Häusern und Wohnungen. Manche saßen vorübergehend auch in ihren Autos fest. Später wurde das Tier in einem Schilfgürtel in der Umgebung von Ladispoli gesichtet. Dann verlor sich vorübergehend die Spur.

Am Abend gelang es schließlich, den Löwen mit einem Polizeihubschrauber ausfindig zu machen und ihm eine Betäubungsspritze zu versetzen, wie der Bürgermeister mitteilte. Der Löwe sei dann nach einigen Minuten eingeschlafen und sollte dem Zirkus übergeben werden, schrieb Bürgermeister Grando auf Facebook. "Ich hoffe, dass dieser Vorfall das Gewissen wachrüttelt und dass wir der Ausbeutung von Tieren in Zirkussen endlich ein Ende setzen können", so Grando.

Zirkusbesitzer spricht von Sabotage

Wie die Wildkatze ausbrechen konnte, müsse erst noch ermittelt werden. Die Zirkusbesitzer vermuten in italienischen Medien, dass Sabotage hinter dem Ausbruch steckt.

"Wir haben den Käfig offen vorgefunden und jemand hat drei Personen zu Fuß fliehen sehen", sagte Zirkusdirektor Rony Vassallo. Dem Zirkus droht eine Klage wegen Verletzung der Aufsichtspflicht.