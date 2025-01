Front-National-Gründer Jubelszenen nach Tod von Le Pen Stand: 08.01.2025 09:11 Uhr

Der Tod des rechtsextremen Politikers Jean-Marie Le Pen hat in Frankreich für Jubelszenen gesorgt: Menschen feierten dies in mehreren Städten. Innenminister Retailleau nannte dieses Verhalten "schändlich".

In Frankreich haben Hunderte den Tod des Rechtsextremen Jean-Marie Le Pen gefeiert. Der Politiker und Gründer der rechtsextremen Partei Front National war im Alter von 96 Jahren gestorben. Am Abend trafen sich Franzosen in mehreren Städten deshalb zum Jubeln und zündeten Feuerwerk.

Der konservative Innenminister Bruno Retailleau reagierte mit scharfer Kritik. "Nichts, absolut nichts rechtfertigt es, dass man auf einer Leiche tanzt", schrieb er auf der Plattform X. Auch der Tod eines politischen Gegners solle nur Zurückhaltung und Würde auslösen. "Diese Jubelszenen sind ganz einfach schändlich."

"Der dreckige Rassist ist tot"

Ausgelassene Szenen spielten sich unter anderem auf dem Pariser Place de la République ab. Die kleine linke Partei Nouveau Parti Anticapitaliste hatte dort zu einer Zusammenkunft aufgerufen. In Videos und auf Fotos ist zu sehen, wie Menschen anstoßen und in freudiger Stimmung sind. Sie halten Schilder wie "Was für ein schöner Tag" ("Quelle belle journée") oder "Der dreckige Rassist ist tot" ("Le sale raciste est mort") in die Höhe.

Auch in zahlreichen anderen Städten lud die Partei zum "Apéro", also Feierabend-Drinks. "Jean-Marie Le Pen ist endlich tot", schrieb sie auf X zusammen mit einem Smiley mit Partyhut und Tröte.

"Der dreckige Rassist ist tot" ist auf diesem Plakat zu lesen.

Feiern auch in Straßburg, Lyon und Marseille

Der Lokalsender France Bleu berichtete von etwa 200 Demonstranten in Straßburg. Auch in Lyon und Marseille versammelten sich laut der Zeitung Le Parisien je 200 bis 300 Menschen, um Le Pens Tod zu feiern.

Le Pens Tod war gestern bekannt geworden. Er hatte 1972 den Front National gegründet, den er fast vier Jahrzehnte führte. Mit Provokationen, Nationalismus und Stimmungsmache gegen Einwanderung machte er die rechtsextreme Partei in dieser Zeit von einer Splittergruppe zu einer ernstzunehmenden politischen Kraft. Mehr als 25 Mal wurde Jean-Marie Le Pen verurteilt - wegen Verherrlichung von Kriegsverbrechen, Hassrede und Diskriminierung oder antisemitischer Äußerungen.

Macron reagiert knapp auf Le Pens Tod

Seit 2011 führt seine Tochter Marine Le Pen die Partei und benannte sie in Rassemblement National um. Sie warf ihren Vater 2015 aus der Partei und bemüht sich seit ihrer Übernahme, die Partei auch für einen größeren Teil der Franzosen attraktiver zu machen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reagierte mit einer - im Vergleich zu anderen Todesfällen - äußerst knappen Mitteilung auf den Tod von Le Pen. "Als historische Figur der Rechtsextremen hat er fast 70 Jahre lang eine Rolle im öffentlichen Leben unseres Landes gespielt, die nun dem Urteil der Geschichte unterliegt", hieß es in einem Schreiben des Élyséepalasts.