Trauer in Schweden Mohammed-Zeichner Vilks bei Unfall getötet

Seit Jahren stand der schwedische Künstler Lars Vilks wegen seiner Mohammed-Karikaturen unter Polizeischutz. Islamisten hatten ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Jetzt starben Vilks und zwei Personenschützer bei einem Verkehrsunfall.

Der schwedische Künstler und Mohammed-Karikaturist Lars Vilks ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das Fahrzeug mit Vilks und zwei Personenschützern stieß laut Medienberichten in der Nähe von Markaryd im Süden Schwedens mit einem Lastwagen zusammen. Die Polizei bestätigte Vilks Tod, auch die beiden mit seinem Schutz betrauten Polizisten starben. Der Lkw-Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus. Von einem kriminellen Hintergrund gingen die Behörden zunächst nicht aus. Der Fall werde "wie jeder andere Verkehrsunfall untersucht", sagte ein Polizeisprecher. Es gebe keine Hinweise auf einen Angriff.

"Unerhört tragischer Unfall"

Es handele sich um einen "unerhört tragischen" Verkehrsunfall, bei dem Vilks und die beiden Beamten umgekommen seien, schrieb die schwedische Kulturministerin Amanda Lind auf Twitter. Vilks habe seit 2010 ohne Freiheit leben müssen, weil er von seiner Meinungsfreiheit und künstlerischen Freiheit Gebrauch gemacht habe. Es sei unsagbar traurig, dass dies so ende.

Zeichnung sorgt für internationale Proteste

Der Künstler stand wegen Morddrohungen von Islamisten seit Jahren unter Polizeischutz. Er wurde 75 Jahre alt. Vilks war innerhalb Schwedens zunächst bekannt für seine Holzskulpturen, die er ohne Erlaubnis in einem Naturschutzgebiet errichtet hatte und die jährlich von Zehntausenden besichtigt werden.

International erreichte er im Jahr 2007 mit einer Zeichnung Bekanntheit, die den Propheten Mohammed mit einem Hundekörper zeigt. Viele Muslime betrachten bildliche Darstellungen ihres Propheten als Gotteslästerung und Hunde als unreine Tiere. Es gab internationale Proteste, Vilks wurde zum Hassobjekt von Islamisten. Die Terrororganisation Al-Kaida setzte ein Kopfgeld auf ihn aus, Unbekannte versuchten, sein Haus in Brand zu stecken. Der Künstler lebte seit Jahren an einem geheim gehaltenen Ort und unter Polizeischutz.

Anschlag in Kopenhagen

Im Zusammenhang mit einer Diskussionsveranstaltung in Kopenhagen wurde 2015 ein Kulturzentrum in der dänischen Hauptstadt beschossen, in dem sich Vilks befand. Es wird davon ausgegangen, dass er Ziel des Terrorangriffs war. Er blieb unverletzt, aber ein Mann starb, mehrere weitere Menschen wurden verletzt.