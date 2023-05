Krieg gegen die Ukraine Großbritannien und Niederlande planen Kampfjet-Koalition Stand: 17.05.2023 02:36 Uhr

Großbritannien und die Niederlande planen offenbar, eine "internationale Koalition" zu schmieden, um die Ukraine mit Kampfflugzeugen zu beliefern. Bisher hatten die NATO-Partner das abgelehnt.

Großbritannien und die Niederlande planen offenbar, wie von der Ukraine gewünscht eine internationale Kampfjet-Koalition für Kiew aufzubauen.

Ein britischer Regierungssprecher sagte laut Nachrichtenagentur PA am Abend: "Der Premierminister (Rishi Sunak) und der niederländische Ministerpräsident (Mark) Rutte vereinbarten, eine internationale Koalition zu bilden, um die Ukraine mit Luftkampfressourcen auszustatten, von der Ausbildung bis zur Beschaffung von F16-Jets."

Selenskyj lobt den Schritt

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßte die Bemühungen der beiden Länder. "Gestern haben wir in Großbritannien mit Rishi (Sunak), dem Premierminister, vereinbart, dass wir an einer Koalition von Kampfjets arbeiten - Ausbildung, Flugzeuge, Ergebnisse", berichtete Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache von den Ergebnissen seiner Europareise. "Ein guter Start für die Koalition", sagte er. "Danke Euch allen."

Selenskyj hatte in den vergangenen Tagen bei Besuchen in Italien, Deutschland, Frankreich und Großbritannien um umfangreiche neue Militärhilfe und um Unterstützung beim Aufbau einer "Kampfjet-Koalition" geworben.

NATO-Partner schlossen Kampfjet-Lieferungen bislang aus

Bisher wollten die NATO-Staaten die Forderung Kiews nach modernen westlichen Kampfflugzeugen nicht erfüllen. Sunak und Rutte wollen sich nun aber offenbar dafür einsetzen, "eine internationale Koalition aufzubauen, um die Ukraine mit Kampfflugzeugkapazitäten auszustatten und sie bei allem zu unterstützen, von der Ausbildung bis zur Beschaffung von F16-Jets", wie der Londoner Regierungssprecher erklärte. Sunak bekräftigte in Reykjavik demnach zudem seine Überzeugung, dass "der rechtmäßige Platz der Ukraine in der NATO" sei.

Der französische Präsident Emmanuel Macron zeigte sich zur Ausbildung ukranischer Kampfjet-Piloten bereit, schloss eine Lieferung von Flugzeugen an Kiew aber aus.

Bei Selenskyjs Besuch in Großbritannien hatte auch Premier Sunak angekündigt, London wolle ukrainische Piloten "recht bald" an westlichen Jets ausbilden. Der Premier kündigte den Aufbau einer Flugschule für ukrainische Piloten an. Damit könnten sie an verschiedenen Flugzeugtypen ausgebildet werden, sagte Sunak.