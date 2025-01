Im Alter von 95 Jahren Schauspielerin Joan Plowright gestorben Stand: 17.01.2025 15:32 Uhr

Die Schauspielerin stand in vielen Rollen auf der Bühne, bevor ihre Filmkarriere in Holywood begann. Joan Plowright war die Witwe des Schauspielstars Laurence Olivier und hat selbst viele große Auszeichnungen bekommen.

Die britische Schauspieler Joan Plowright ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Das berichtet die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ihre Familie. Sie stand jahrzehntelang auf der Theatherbühne und wurde vielfach ausgezeichnet. Plowright spielte etwa auch in den Spielfilmen "101 Dalmatiner" und "Tee mit Mussolini" mit.

Sie sei umgeben von ihrer Familie gestorben, zitierte PA aus einer Mitteilung der Angehörigen. Darin heißt es, sie habe eine "lange und glänzende" Karriere in Theater, Film und Fernsehen gehabt, bis sie sich wegen einer Erblindung zur Ruhe gesetzt habe. Plowright war mit Schauspiellegende Laurence Olivier verheiratet, der bereits 1989 verstorben ist.

Zahlreiche Auszeichnungen

Plowright feierte im Laufe ihrer Karriere etliche Erfolge und erhielt den wichtigsten US-Bühnenpreis - den Tony Award - für ihre Rolle in "A Taste of Honey". Sie stand zwar immer wieder vor der Kamera, ihre Karriere begann allerdings erst in den 1980ern richtig, mit einer Rolle in einem amerikanischen Fernsehfilm über Anne Frank, an der Seite von Maximilian Schell.

Sie spielte etwa in der Komödie "Ich liebe Dich zu Tode" mit Kevin Kline und Keanu Reeves. Für ihre Nebenrolle in "Verzauberter April" wurde sie für einen Oscar nominiert und gewann einen Golden Globe, genauso wie für den Fernsehfilm "Stalin".

Londoner Theater wollen erinnern

Nachdem sie sich von der Schauspielerei zurückgezogen hatte, erlaubte sie im Jahr 2018 einem Kamerateam, sie mit den britischen Schauspielstars Judi Dench, Maggie Smith und Eileen Atkins zu filmen. Alle waren von der Queen mit dem Titel Dame ausgezeichnet worden. Der dabei entstandene Dokumentarfilm "Tea with the Dames - ein unvergesslicher Nachmittag" gab einen Einblick in die Theater- und Filmwelt und Plowrights Leben.

Theater im Londoner West End wollen kommende Woche an sie erinnern. "Dame Joan Plowright war eine ikonische und zutiefst respektierte Figur in der Welt des Theaters", teilte die Organisation Society of London Theatre anlässlich ihres Todes mit.