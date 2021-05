Streit um Fanglizenzen Französische Fischer blockieren Kanalinsel

Nach dem Austritt der Briten aus der EU streiten sich Frankreich und Großbritannien um Fischereilizenzen im Ärmelkanal. Französische Fischerboote haben nun aus Protest einen Hafen der Kanalinsel Jersey blockiert.

Im Streit um Fischereilizenzen für französische Schiffe im Ärmelkanal haben Fischer aus Frankreich Medienberichten zufolge mit ihren Booten vor der Kanalinsel Jersey demonstriert. Die französischen Fischerboote hätten sich so im Hafen von St. Helier positioniert, dass Fischerboote aus Jersey nicht auslaufen konnten, berichtete der Sender "France 3". Sie seien in der Nacht etwa aus dem Küstenort Barneville-Carteret begleitet von einigen Fischern aus der Bretagne in Richtung Jersey aufgebrochen.

Der französischen Nachrichtenagentur AFP zufolge versammelten sich vor St. Helier mehr als 50 französische Fischerboote. Nach dem Ausscheiden der Briten aus der EU war es zu einem Streit über Gesamtfangmengen und deren Aufteilung gekommen.

Johnson schickte Patrouillenboote

Aus Ärger über die angeblich schleppende Vergabe von Fischereilizenzen auf der Kanalinsel für französische Fischer hatte die französische Meeresministerin Annick Girardin mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht und dabei die Stromversorgung Jerseys über ein Unterseekabel erwähnt. Jersey erhält 95 Prozent seiner Elektrizität über drei Unterwasserkabel aus dem nur 25 Kilometer entfernten Frankreich.

Daraufhin schickte Premierminister Boris Johnson gestern zwei Patrouillenboote zur Kanalinsel, um die Lage zu überwachen. Dabei handelte es sich nach Angaben der britischen Regierung um eine Vorsichtsmaßnahme, eine Blockade der Insel zu verhindern. Das ist offenbar nicht gelungen.

Fischer-Ärger nach Brexit

Jersey ist als Kronbesitz nicht Teil des Vereinigten Königreichs, London ist aber für die Außen- und Verteidigungspolitik verantwortlich. Nach dem Ausscheiden der Briten aus der EU war es zu einem Streit über Gesamtfangmengen und deren Aufteilung gekommen. Zeitweise drohten die Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt an der Fischfrage zu scheitern.

Bei Frankreichs Fischern herrscht schon seit längerem Wut über den Zugang zu britischen Gewässern nach dem Brexit. In der Vergangenheit kam es im Ärmelkanal zu Zusammenstößen von britischen und französischen Fischern.