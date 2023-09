Nach illegaler Fällung Rettung für den "Robin Hood"-Baum? Stand: 29.09.2023 14:50 Uhr

Für den "Robin Hood"-Baum gibt es offenbar Hoffnung: Aus dem Stumpf des Baumes könnten neue Triebe wachsen. Die illegale Fällung der Platane hatte in England Bestürzung ausgelöst.

Die als "Robin Hood"-Baum bekannte, illegal gefällte Platane im Nordosten Englands kann nach Ansicht des Chefs der britischen Naturschutzorganisation National Trust möglicherweise gerettet werden. Der Baum sei "sehr gesund", sodass aus seinem Stumpf neue Triebe als sogenannter Stockausschlag wachsen könnten, sagte der National-Trust-Vorsitzende Andrew Poad.

Poad sagte der BBC, sollten aus dem Stumpf neue Triebe ausschlagen und gelänge es, deren Wachstum zu unterstützen, dann wäre dies "eines der bestmöglichen Szenarien". Poad: "Dann können wir den Baum retten."

Offenbar vorsätzlich gefällt

Spaziergänger hatten den abgesägten Baum am Donnerstagmorgen entdeckt. Die Platane, die 60 Kilometer westlich von Newcastle im Nordosten Englands stand, war in der stürmischen Nacht offenbar vorsätzlich gefällt worden.

Der Schnitt ähnelte dem einer Kettensäge. Der Baum war auf den neben ihm verlaufenden Hadrianswall gekippt, nur der Stumpf stand noch. Am Stumpf waren zudem Markierungen mit weißer Farbe zu erkennen.

16-Jähriger auf Kaution frei

Ein 16-Jähriger wurde anschließend festgenommen - und inzwischen vorläufig auf Kaution freigelassen. Die Polizei der Region Northumbria wirft ihm Sachbeschädigung vor. Die Ermittler hatten am Donnerstag erklärt, sie stünden bei ihrer Arbeit zu dem "sinnlosen Verbrechen" noch am Anfang und ermittelten in alle Richtungen.

"Sinnloser Vandalismus"

Wegen ihrer beeindruckenden Lage am Rande des römischen Hadrianswalls war der Baum die Kulisse für eine zentrale Szene im Film "Robin Hood" mit Kevin Costner von 1991. Er gilt als einer der am meistfotografierten Bäume Großbritanniens.

Zahlreiche Menschen drückten nach Bekanntwerden der Fällung der Platane in Online-Netzwerken ihre Bestürzung zum Ausdruck und teilten Erinnerungen, die mit ihm verbunden sind. So schrieb ein Nutzer auf Facebook, er habe seiner Frau bei dem Baum seinen Heiratsantrag gemacht.

Die örtliche Unterhausabgeordnete Mary Foy nannte die mutmaßliche Fällung des Baums einen "herzzerreißenden Akt des sinnlosen Vandalismus an einem beliebten und berühmten Wahrzeichen des Nordostens", der "viele Menschen im ganzen Land - und sogar auf der ganzen Welt" verärgern werde.