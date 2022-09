Nach dem Tod der Queen Großbritannien zwischen Zuversicht und Trauer Stand: 11.09.2022 03:58 Uhr

Nach der Inthronisierung von Charles III. stehen die kommenden Tage in Königreich wieder ganz im Zeichen der Trauer. Der Sarg der Queen wird heute nach Edinburgh überführt. Ab Mittag wehen die Fahnen wieder auf halbmast.

Von Thomas Spickhofen, ARD-Studio London

Die Untertanen müssen noch üben. "Ich bin Mitglied des Geheimrats Ihrer Majestät in Kanada", sagt der kanadische Diplomat Ralph Goodale in einem Fernseh-Interview in London. "'Seiner Majestät muss es jetzt natürlich heißen", korrigiert sich Goodale sofort. Das gilt seit gestern für ihn und alle anderen, in deren Ländern Charles seit der Proklamation durch den Kronrat gestern formell das Staatsoberhaupt ist.

WDR Logo Thomas Spickhofen

Das Ereignis wurde im Fernsehen live übertragen, zum ersten Mal, längst also ist die Inthronisierung von Charles III. auch im letzten Winkel des Königreiches bekannt. Aber in diesen Tagen trifft die Tradition auf die Moderne, und so muss die Nachricht jetzt auch noch - wie schon seit Jahrhunderten - durch die Herolde des Palastes ins Land getragen werden.

Bis heute Mittag werden die Menschen im Königreich nun auch auf diesem Weg informiert. So lange bleiben die Fahnen auf den öffentlichen Gebäuden hochgezogen, zu Ehren des neuen Monarchen. Erst danach werden sie wieder auf halbmast gesetzt, im Gedenken an die verstorbene Elizabeth.

Zahlreiche Staatsgäste bei Beisetzung erwartet

Der Leichnam von Elizabeth II., der bislang noch in Schloss Balmoral aufgebahrt wurde, wird heute nach Edinburgh überführt. Dort soll es zu Wochenbeginn für die Einwohner der schottischen Hauptstadt die Gelegenheit geben, sich von der Monarchin zu verabschieden.

Am Mittwoch wird der Sarg nach London übergeführt. Zur öffentlichen Aufbahrung dort in der Westminster Hall werden Hunderttausende Menschen erwartet. Am darauffolgenden Montag, am 19. September, soll dann die Beisetzung stattfinden. Zahlreiche hochrangige Staatsgäste werden kommen, unter anderem US-Präsident Joe Biden.

Tausende strömen zum Buckingham-Palast

Schon jetzt strömen Tausende an die zentralen Plätze, vor allem zum Buckingham-Palast. Die Blumen, die dort abgelegt werden, werden jeweils nach zwölf Stunden in den benachbarten Green Park beiseite geräumt, um neuen Sträußen Platz zu machen - so groß ist der Andrang.

John und seine Frau Cara sind aus Newcastle gekommen, 400 Kilometer entfernt. "Ich habe mein ganzes Leben mit der Queen gelebt", sagt John. "Und jetzt mit einem König, das wird schon anders." Aber er wünsche ihm Glück, fügt John hinzu. George, 13 Jahre jung, glaubt an einen historischen Moment - deshalb sei er gekommen, und um die Queen zu ehren.

Gleichzeitig geht das öffentliche Leben im Vereinigten Königreich in gedämpfter Stimmung weiter. Die Supermärkte und Geschäfte haben geöffnet, Bahnen und Busse fahren, auch im Westend finden Vorstellungen statt, aber zahlreiche Kultur- und Sportveranstaltungen wurden abgesagt. In der Premier League zum Beispiel und auch in den Fußball-Klassen darunter finden an diesem Wochenende keine Spiele statt. Und auch die legendäre Last Night of the Proms in der Royal Albert Hall am Samstag Abend wurde abgesagt.