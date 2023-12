Metrisches System Briten bleiben doch bei Liter und Kilogramm Stand: 27.12.2023 15:42 Uhr

Anders als nach dem Brexit angekündigt will sich Großbritannien doch nicht von Maßeinheiten wie Liter und Kilogramm abwenden. Eine gute Neuigkeit für die Verfechter traditioneller Maßeinheiten gibt es trotzdem.

Großbritanniens Regierung verzichtet vorerst auf die nach dem Brexit angekündigte große Abkehr vom metrischen System. Dies gab das Handelsministerium in London bekannt. Zuvor hatten sich bei einer staatlichen Erhebung 98,7 Prozent der mehr als 100.000 Befragten zufrieden mit der Verwendung des metrischen Systems - mit Einheiten wie Gramm, Liter und Meter - beim Einkauf oder Verkauf geäußert.

Im britischen Handel ist es derzeit nur erlaubt, traditionelle Maße wie Pfund und Pint zu verwenden, wenn dazu die metrischen Maße genannt werden. Die britische Regierung hatte eine Änderung dieses Gesetzes in Betracht gezogen. Der damalige britische Premierminister Boris Johnson hatte angekündigt, nach dem Vollzug des britischen EU-Austritts eine "neue Ära der Großzügigkeit und Toleranz" gegenüber den traditionellen britischen Maßeinheiten einzuläuten. Brexit-Befürworter hatten das Vorhaben als "Ende der metrischen Martyriums" bejubelt.

Maßeinheiten auch in anderen Staaten üblich

Nun teilte das britische Handelsministerium mit, die Regierung habe sich nach einer Auswertung aller Befragungsergebnisse und aller Argumente "derzeit gegen jegliche Gesetzesänderung entschieden". Großbritannien habe aber eine "lange und stolze" Geschichte des Gebrauchs der "imperial measures", wie die traditionellen Maße in Großbritannien genannt werden.

Der Schritt sei dank der "neuen Freiheiten" möglich, die der Austritt aus der Europäischen Union mit sich bringe, teilte das Handelsministerium mit. Außer in Großbritannien sind die traditionellen britischen Maßeinheiten noch in den USA, Myanmar und in Liberia gebräuchlich.

Ein Pint Wein - auch im Supermarkt

Eine gute Neuigkeit für die Verfechterinnen und Verfechter traditioneller Maßeinheiten - und des Brexits - verkündete das Ministerium dennoch: Fortan soll es in britischen Supermärkten, Pubs und Restaurants erlaubt sein, Wein oder Schaumwein in der Maßeinheit Pint zu verkaufen, die 568 Millilitern entspricht. Dies war bereits vor dem Austritt aus der EU der Fall. Damit können britische Verbraucherinnen und Verbraucher künftig dem Vorbild ihres legendären Premierministers Winston Churchill folgen - der sich gern ein Pint Champagner genehmigt haben soll.