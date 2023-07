Nachwahlen in Großbritannien Britische Konservative verlieren zwei Sitze Stand: 21.07.2023 07:52 Uhr

Bei Nachwahlen in Großbritannien haben die Konservativen zwar den Wahlkreis von Ex-Premier Johnson verteidigt, aber zwei andere Wahlkreise verloren. Die Nachwahlen galten als Stimmungstest für die Regierung.

Die regierende Konservative Partei in Großbritannien hat bei Nachwahlen für das Unterhaus in zwei Wahlbezirken Mandate verloren, konnte sich in einem dritten Wahlbezirk aber knapp halten.

Bei der mit Spannung erwarteten Nachwahl in dem Wahlkreis Uxbridge and South Ruislip verteidigten die Tories den Wahlkreis des ehemaligen Premierministers Boris Johnson. Laut dem am Morgen verkündeten Ergebnis gewannen sie mit einem knappen Vorsprung von weniger als 500 Stimmen.

Empfindliche Verluste für die Regierungspartei

In Somerton and Frome in der westenglischen Grafschaft Somerset gewannen die Liberaldemokraten, in Selby and Ainsty in North Yorkshire die sozialdemokratische Labour-Partei, wie die jeweiligen Wahlleiter mitteilten. Zuvor waren alle drei Bezirke in konservativer Hand.

Die Regierungspartei von Premierminister Rishi Sunak machte damit zwar empfindliche Verluste, entging aber knapp einer dreifachen Niederlage. In Großbritannien soll vermutlich im kommenden Jahr eine Parlamentswahl abgehalten werden.

Deutlich an Zustimmung eingebüßt

Die Tories sind seit 13 Jahren in Großbritannien an der Macht, haben aber nach diversen Skandalen und Führungswechseln deutlich an Zustimmung eingebüßt.

Der Regierung machen zudem die hohe Inflation, wirtschaftliche Stagnation, Streiks und die Krise des staatlichen Gesundheitswesens zu schaffen. Sunaks Konservative liegen in den Meinungsumfragen 20 Prozentpunkte hinter Labour.

Johnson war im vergangenen Sommer zurückgetreten

Johnson musste im vergangenen Sommer als Premierminister zurücktreten. Er stürzte unter anderem über den "Partygate"-Skandal um illegale Feiern in der Downing Street während des Corona-Lockdowns.

Im Juni kam ein Bericht zu dem Schluss, dass Johnson das Parlament in diesem Zusammenhang absichtlich belogen hatte. Daraufhin legte er sein Mandat nieder und entging so demütigenden Sanktionen.