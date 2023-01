Mit 95 Jahren Schauspielerin Gina Lollobrigida ist tot Stand: 16.01.2023 13:38 Uhr

Die italienische Schauspielerin Gina Lollobrigida ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Sie war eine der großen Filmdiven des 20. Jahrhunderts. Weltberühmt wurde sie durch ihre Rolle in "Der Glöckner von Notre Dame".

Die italienische Schauspielerin Gina Lollobrigida ist tot. Die legendäre Kinodarstellerin und Künstlerin starb im Alter von 95 Jahren, wie Kulturminister Gennaro Sangiuliano bei Twitter schrieb Lollobrigida war eine der großen Filmdiven des 20. Jahrhunderts. Neben Sophia Loren und Claudia Cardinale galt sie als eine der größten Filmikonen Italiens.

Zeitweise war sie eine der bestbezahlten Schauspielerinnen der Welt. In Anlehnung an einen ihrer Filme wurde sie als "schönste Frau der Welt" bezeichnet. International bekannt wurde sie mit Filmen wie "Fanfan, der Husar" und "Die Schönen der Nacht" (beide 1952). Mit ihrer Rolle als Esmeralda in "Der Glöckner von Notre Dame" (1956) wurde sie weltberühmt.

Rückzug aus dem Filmgeschäft in den 1970ern

In den 1970er-Jahren zog sie sich aus dem Filmgeschäft zurück und arbeitete fortan als Fotografin. Mit Porträts etwa von Prominenten aus der Politik und namhaften Schauspielkollegen hatte sie großen Erfolg. Später setzte Lollobrigida wieder Filmprojekte um, 1986 war sie Jury-Vorsitzende bei den Berliner Filmfestspielen.

In den 1990er-Jahren wechselte sie zur Bildhauerei, stellte Skulpturen aus und engagierte sich als UNICEF-Botschafterin. Auf roten Teppichen und bei Film-Galas war die Diva danach noch oft gerngesehener Gast. In den vergangenen Jahren entbrannte um sie ein Familienstreit - auf Initiative ihres Sohnes wies ihr ein Richter einen Vormund zu.

