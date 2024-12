Proteste in Georgien Gericht will Parlamentswahl nicht annullieren Stand: 03.12.2024 16:58 Uhr

Georgiens pro-europäische Präsidentin Surabischwili ist damit gescheitert, auf juristischem Weg Neuwahlen zu erreichen. Das Verfassungsgericht lehnte einen Antrag ab, die Ergebnisse der Parlamentswahl zu annullieren.

Das Verfassungsgericht in Georgien hat einen Antrag abgelehnt, die Ergebnisse der Parlamentswahl vom Oktober zu annullieren. Das Gericht erklärte, es gebe keinen verfassungsmäßigen Anspruch auf eine Prüfung in der Sache. Die Entscheidung sei endgültig und nicht anfechtbar. Von den neun Richtern stimmten sieben für diese Entscheidung, zwei vertraten eine andere Auffassung.

Die pro-europäische Präsidentin Salome Surabischwili und 30 Oppositionsabgeordnete hatten sich im November an das Verfassungsgericht gewandt. Sie zweifeln die Richtigkeit des Ergebnisses an. Sie sehen Verstöße gegen das Wahlrecht und das Wahlgeheimnis. Schon als sie den Antrag einreichte, hatte eine Sprecherin der Präsidentin erklärt, sie habe kein Vertrauen in das Verfassungsgericht.

Ein weiterer Konflikt kündigt sich bereits an

Die Präsidentin und die Opposition werfen der Moskau-freundlichen Regierungspartei "Georgischer Traum" vor, die Parlamentswahl gefälscht zu haben. Deshalb boykottieren die oppositionellen Abgeordneten bisher die Parlamentsarbeit.

Die Partei "Georgischer Traum" hat nach offiziellen Angaben bei der Wahl 89 Mandate errungen, die Oppositionsparteien 61. Mit der absoluten Mehrheit hat der "Georgische Traum" die Regierungsarbeit aufgenommen und beschloss am Donnerstag, die Beitrittsgespräche mit der EU bis 2028 auszusetzen.

Außerdem soll Mitte Dezember ein neues Staatsoberhaupt gewählt werden. Zum ersten Mal nicht vom Volk direkt, sondern von den Parlamentariern und Vertretern der Regionen. In dieser Wahlversammlung hat der "Georgische Traum" die Mehrheit. Präsidentin Surabischwili kündigte bereits an, die Wahl nicht zu akzeptieren, weil sie das Parlament nicht für legitim hält. Sie will weiter im Amt bleiben.

Verletzte bei landesweiten Protesten

Gestern gingen den fünften Abend in Folge Tausende Menschen auf die Straßen des Kaukasusstaats, um gegen den Aufschub der EU-Beitrittsverhandlungen zu protestieren. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden 26 Menschen verletzt. Bei den Verletzten, die in medizinische Einrichtungen gebracht worden seien, handelt es sich demnach um 23 Demonstranten und drei Polizisten.

Kobachidse spricht von "Inszenierung"

Ministerpräsident Irakli Kobachidse warf den Oppositionsgruppen vor, bei den massiven Protesten gegen die Regierung bewusst Gewalt eingesetzt zu haben. Oppositionspolitiker hätten "die Gewalt in den vergangenen Tagen inszeniert", sagte er auf einer Pressekonferenz. Auch Nichtregierungsorganisationen könnten sich nicht der gesetzlich festgelegten Verantwortung entziehen.

Mit Informationen von Jürgen Buch für das Studio Moskau, zurzeit in Berlin