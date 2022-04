EU-Grenzschutzagentur Frontex-Chef Leggeri bietet Rücktritt an Stand: 29.04.2022 12:18 Uhr

Der Chef der EU-Grenzschutzbehörde Frontex ist nach übereinstimmenden Medienberichten zum Rücktritt bereit. Leggeri war wegen möglicher illegaler Pushbacks von Schutzsuchenden im Mittelmeer in die Kritik geraten.

Der Chef der EU-Grenzschutzagentur Frontex, Fabrice Leggeri, hat seinen Rücktritt angeboten. Der Verwaltungsrat der Agentur wolle sich nun damit befassen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf mit dem Fall vertraute Kreise.

Zuvor hatte der "Spiegel" berichtet, dass sich Leggeri mit seinem Rücktrittsgesuch an den Vorsitzenden des Verwaltungsrates gewandt habe. In dem Schreiben bittet er demnach um die Annahme seines Rücktrittsgesuchs und bedankt sich für die "unschätzbare Erfahrung", die er bei Frontex gesammelt habe. Von offizieller Seite gab es zunächst keinen Kommentar.

Berichte über illegale Pushbacks

Der Franzose Leggeri war im Zusammenhang mit Berichten über Menschenrechtsverletzungen durch Frontex an den EU-Außengrenzen unter Druck geraten. Medien hatten über illegale Pushbacks von Schutzsuchenden in der Ägäis berichtet, in die Frontex verwickelt sein soll. Demnach sollen Führungskräfte der Behörde absichtlich vertuscht haben, dass griechische Grenzschützer Flüchtlinge zurück aufs offene Mittelmeer brachten.

Leggeri habe "über Monate hinweg versucht, die Pushbacks zu vertuschen", so der "Spiegel". Bis heute habe er keine Rechtsbrüche eingeräumt. Zurückweisungen von Schutzsuchenden an den Außengrenzen sind nach internationalem Recht illegal.