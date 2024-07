Frankreich SNCF meldet "massiven Angriff" auf Schnellzugnetz Stand: 26.07.2024 09:35 Uhr

Der französischen Bahngesellschaft SNCF zufolge hat es Angriffe auf mehrere Hochgeschwindigkeitsstrecken des TGV gegeben. Viele Bahnverbindungen müssten gestrichen werden - am Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele.

Wenige Stunden vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris haben Unbekannte Brandanschläge auf mehreren Anlagen des französischen Schnellzugnetzes verübt. Der Schnellzugverkehr auf der Atlantik-, Nord- und Ostachse sei derzeit stark beeinträchtigt, teilte die französische Bahn SNCF mit. Auch auf der Route zum Stade de France, einem der Austragungsorte der Olympischen Spiele, geht derzeit nichts. Züge ins benachbarte Belgien und nach London unter dem Ärmelkanal waren ebenfalls betroffen.

Es werde mit den Reparaturen begonnen, hieß es. Die Einschränkungen könnten aber das ganze Wochenende dauern. Die SNCF spricht von "mehreren gleichzeitigen böswilligen Handlungen". Die Zwischenfälle hätten sich in der Nacht ereignet. Genauere Hintergründe sind aber derzeit unklar.

Die Bahnlinie im Südosten des Landes sei nicht betroffen, dort wurde laut SNCF "ein böswilliger Akt vereitelt". Das Unternehmen rief die Fahrgäste auf, ihre Reisen zu verschieben und nicht zu den Bahnhöfen zu kommen.

Verkehrsminister verurteilt Angriff "aufs Schärfste"

"Koordinierte böswillige Handlungen haben sich heute Nacht gegen mehrere TGV-Linien gerichtet und werden den Verkehr bis zum Wochenende stark beeinträchtigen", schrieb der französische Verkehrsminister Patrice Vergriete auf der Kurzmitteilungsplattform X. "Ich verurteile diese kriminellen Machenschaften aufs Schärfste, die die Urlaubsreise vieler Franzosen gefährden werden."

Auch die Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra verurteilte den Angriff. "Es ist absolut entsetzlich", sagte sie dem Fernsehsender BFMTV. "Die Spiele ins Visier zu nehmen, bedeutet, Frankreich ins Visier zu nehmen."

Die nationale Polizei erklärte, dass die Behörden den Vorfall untersuchen. Französische Medien berichteten von einem Großbrand auf einer stark befahrenen Route im Westen. Viele französische Familien fahren heute in den Sommerurlaub.

Etwa 300.000 Menschen zur Eröffnungsfeier erwartet

Am Abend findet in Paris die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele statt. Zu der pompösen Zeremonie entlang der Seine werden in der Metropole enorm viele Zuschauer erwartet. Die Veranstalter rechnen mit rund 300.000 Menschen am Ufer. Etwa 120 Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter werden zu der Eröffnungsfeier erwartet, unter ihnen auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Auch die US-amerikanische First Lady Jill Biden wird bei der Zeremonie live dabei sein.

Gesichert wird das einmalige Event von rund 45.000 Sicherheitskräften. Der Luftraum im Umkreis von 150 Kilometern um Paris wird für den Abend gesperrt. Die Bereiche der Seine, an denen die Parade stattfindet, sind weitläufig für den Autoverkehr gesperrt.