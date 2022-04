Krieg gegen die Ukraine Mehr als fünf Millionen Flüchtlinge Stand: 20.04.2022 14:26 Uhr

Mehr als fünf Millionen Menschen sind bisher aus der Ukraine geflüchtet. Laut UN kamen etwa 2,8 Millionen von ihnen über die polnische Grenze. Nach Deutschland kamen bisher mehr als 362.000 Ukrainerinnen und Ukrainer.

Die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine hat - seit Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar - die Marke von fünf Millionen überschritten. Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) in Genf nannte 5.034.439 Menschen, die die Grenzen in die Nachbarländer überquert haben. Der Großteil von ihnen - 2,8 Millionen - flüchtete zuerst nach Polen. Wie viele von diesen in andere Länder weitergereist seien, könne derzeit nicht gesagt werden.

Etwa 550.000 Menschen nach Russland geflüchtet

Eine hochrangige UNHCR-Vertreterin hatte die Zahl von fünf Millionen Flüchtlingen bereits am Dienstag bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York genannt. Unter ihnen waren nach Angaben der UN-Organisation für Migration (IOM) mehr als 215.000 Ausländer. Außerdem überquerten den Angaben zufolge in den vergangenen fast acht Wochen auch fast 550.000 Menschen aus der Ukraine die Grenzen nach Russland.

Allerdings habe sich der Flüchtlingsstrom laut UNHCR etwas verlangsamt. Bis 30. März hätten vier Millionen Menschen die Ukraine verlassen. In den vergangenen drei Wochen sei eine weitere Million hinzugekommen. Innerhalb der Ukraine seien bereits Anfang April mehr als sieben Millionen Menschen durch Bomben- und Raketenangriffe vertrieben worden und auf der Flucht gewesen. Vor dem russischen Angriff habe das Land rund 44 Millionen Einwohner gehabt.

Mehr als 362.000 Flüchtlinge in Deutschland

Die Bundespolizei erfasste in Deutschland bis heute 362.824 Geflüchtete aus der Ukraine. Überwiegend seien es Frauen, Kinder und alte Menschen, hieß es.