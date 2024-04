Vantaa Verletzte nach Schüssen an finnischer Grundschule Stand: 02.04.2024 11:00 Uhr

Bei Schüssen an einer Schule in der Nähe der finnischen Stadt Vantaa sind mindestens drei Kinder verletzt worden. Ein mutmaßlicher Täter wurde festgenommen. Auch dieser sei minderjährig.

Am Morgen sind an einer Grundschule in der finnischen Stadt Vantaa nördlich von Helsinki Schüsse gefallen, dabei wurden mindestens drei Kinder verletzt. Das teilte die finnische Polizei mit. Ein mutmaßlicher Täter wurde nach Angaben der Polizei festgenommen. Auch dieser sei noch minderjährig.

Die Opfer wurden ins Krankenhaus gebracht, sagte ein Polizeisprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Weitere Details gab es noch nicht, der Vorfall werde weiter untersucht, hieß es Die Öffentlichkeit wurde aufgefordert, sich von dem Gebiet fernzuhalten.

"Unmittelbare Gefahr vorüber"

"Die unmittelbare Gefahr ist vorüber", sagte die Schulleiterin der Schule, Sari Laasila, gegenüber Reuters und lehnte es ab, sich weiter zu dem Vorfall zu äußern. Die Viertola-Schule in Vantaa hat nach Angaben der örtlichen Gemeinde etwa 800 Schüler von der ersten bis zur neunten Klasse, 90 Mitarbeiter sind dort beschäftigt.

"Der Tag begann auf schreckliche Weise. In der Viertola-Schule in Vantaa kam es zu einer Schießerei. Ich kann mir den Schmerz und die Sorge, die viele Familien derzeit empfinden, nur vorstellen. Der mutmaßliche Täter wurde gefasst", sagte Innenministerin Mari Rantanen auf X.