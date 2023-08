Kaukasusrepublik Dagestan Viele Tote bei Feuer an russischer Tankstelle Stand: 15.08.2023 06:44 Uhr

Schweres Unglück in der russischen Kaukasusrepublik Dagestan: Beim Brand einer Tankstelle starben mindestens 25 Menschen, weitere sind in Lebensgefahr. Die Feuerwehr brauchte Stunden, um das Gebäude zu löschen.

Bei einem Brand an einer Tankstelle in der südrussischen Region Dagestan sind nach Angaben der Rettungskräfte mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen.

Unter den Opfern seien drei Kinder, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf örtliche Notärzte. Die Zahl der Verletzten sei auf 66 gestiegen, zehn von ihnen seien in kritischem Zustand, zitierte die Nachrichtenagentur Ria den stellvertretenden russischen Gesundheitsminister Wladimir Fisenko.

Feuer löste Explosionen aus

Das Feuer war am Montagabend in einer Autowerkstatt nahe einer Autobahn in der dagestanischen Hauptstadt Machatschkala ausgebrochen und hatte Explosionen ausgelöst, die auf eine nahe gelegene Tankstelle übergriffen, wie die Behörden mitteilten. Bilder im Internet zeigten ein brennendes einstöckiges Gebäude.

"Hier sieht es aus wie im Krieg", sagte ein Augenzeuge Reuters TV. Die Feuerwehr brauchte mehr als dreieinhalb Stunden, um das Feuer zu löschen, das sich auf einer Fläche von 600 Quadratmetern ausgebreitet hatte, berichtete TASS unter Berufung auf den russischen Rettungsdienst.

Explosion auf Ölfeld fordert ebenfalls Menschenleben

Zuvor waren bereits infolge einer Explosion auf einem Ölfeld in Zentralrussland offiziellen Angaben zufolge zwei Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere Menschen seien verletzt worden, meldete die Agentur Interfax am Abend unter Berufung auf die Regierung des Autonomen Kreises der Chanten und Mansen, der östlich des Uralgebirges liegt. Auf rund Hundert Quadratmetern sei auf dem Ölfeld Talinskoje ein Brand ausgebrochen, hieß es. Wie es zu der Explosion kam, ist noch unklar.