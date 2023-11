Dublin Ausschreitungen nach Messerangriff Stand: 23.11.2023 22:16 Uhr

In der irischen Hauptstadt Dublin hat ein Mann eine Gruppe von Kindern mit einem Messer attackiert. Drei Kinder und eine Frau wurden verletzt. Stunden nach der Attacke kam es in der Stadt zu Ausschreitungen.

Nach einem Messerangriff in Dublin, bei dem vier Menschen sowie der Tatverdächtige selbst teils schwer verletzt wurden, ist es am Abend in der irischen Hauptstadt zu schweren Ausschreitungen gekommen. Die Hintergründe für die Attacke sind Polizeiangaben zufolge noch unklar.

Wie der irische Rundfunksender RTÉ berichtete, habe ein Mann eine Gruppe von Kindern angegriffen. Dabei wurden demnach drei Kinder verletzt. Zwei Kinder erlitten leichte Verletzungen, ein fünf Jahre altes Mädchen sei jedoch schwer verletzt worden. Auch eine Frau habe schwere Verletzungen davongetragen.

Passanten hätten den Angreifer überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten können, berichtete RTÉ weiter. Auch er sei verletzt worden.

Polizei geht nicht von terroristischem Motiv aus

Das Motiv des Verdächtigen ist bislang noch nicht geklärt, teilte ein Polizeisprecher mit. Es sei aber von einem Einzeltäter auszugehen. Von einem terroristischen Motiv gehe die Polizei nicht aus.

Irlands Regierungschef Leo Varadkar zeigte sich "geschockt" über die Tat. Seine "Gedanken und Gebete" seien bei den Verletzten und ihren Familien. Zugleich dankte Varadkar den Einsatzkräften der Polizei und der Rettungsdienste. Auch die irische Justizministerin Helen McEntee sprach von einem "entsetzlichen Angriff auf drei unschuldige Kinder und eine Frau".

Autos in Brand gesetzt, Polizeibeamte attackiert

Am Abend kam es in Dublin zu schweren Ausschreitungen, bei denen unter anderem zwei Busse und ein Polizeiauto in Brand gesetzt und ein Geschäft geplündert wurde. Einem Reporter des britischen Nachrichtensenders Sky News zufolge sollen Hunderte, teils vermummte Menschen an den Krawallen beteiligt gewesen sein.

Die Polizei machte einem Sprecher zufolge rechtsextreme Hooligans für die Übergriffe verantwortlich und sprach von schweren Gewalttaten. Beamte seien angegriffen und mit Flaschen beworfen worden.