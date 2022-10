Ölversorgung aus Russland Leck in der Druschba-Pipeline Stand: 12.10.2022 09:15 Uhr

Der nördliche Strang der Ölpipeline Druschba, der auch Deutschland versorgt, hat ein Leck. Es wurde in Polen vom dortigen Betreiber PERN entdeckt. Die Ursache sei unklar. Der südliche Druschba-Strang funktioniert offenbar normal.

An einem von zwei Strängen der Ölpipeline Druschba aus Russland ist ein Leck aufgetreten. Es sei am Dienstagabend in einem Abschnitt etwa 70 Kilometer von der zentralpolnischen Stadt Plock entfernt entdeckt worden, teilte der polnische Pipeline-Betreiber PERN mit. Die Ursache für das Leck sei unklar.

Die Druschba-Ölpipeline - der Name bedeutet "Freundschaft" - ist eine der größten der Welt und liefert russisches Öl in weite Teile Mitteleuropas. In Belarus teilt sich die Pipeline in einen südlichen und einen nördlichen Strang. Der nördliche, in dem das Leck gefunden wurde, versorgt auch die ostdeutsche Raffinerie Schwedt, die sich mehrheitlich in der Hand des russischen Eigentümers Rosneft befindet.

Südliche Leitung funktioniert

Die zweite Leitung der Pipeline funktioniert den Angaben zufolge normal. Dies gelte auch für andere Bereiche der PERN-Infrastruktur. "Zum jetzigen Zeitpunkt handeln alle PERN-Dienste (Technik, Betrieb, Werksfeuerwehr und Umweltschutz) nach den für diese Art von Situation vorgesehenen Algorithmen", teilte der Betreiber mit.

Eine Sprecherin des tschechischen Pipeline-Betreibers MERO sagte, man habe bislang keine Veränderungen bei den Durchflüssen. Durch Tschechien verläuft der südliche Strang. In den vergangenen Wochen waren bereits bei den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2, die ebenfalls aus Russland kommen, Lecks aufgetreten.