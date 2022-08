Corona-Pandemie Frankreich schafft alle Maßnahmen ab Stand: 01.08.2022 09:08 Uhr

Frankreich hebt von heute an sämtliche Corona-Maßnahmen auf - auch für Reisende. In Österreich entfällt die Quarantänepflicht. Allerdings müssen positiv Getestete in bestimmten Situationen eine FFP2-Maske tragen.

In Frankreich gelten seit heute keine Corona-Regeln mehr. Auch für Reisende nach Frankreich fallen die Auflagen weg. Ein Nachweis über den Impfschutz, einen Negativtest oder den Genesenenstatus ist nicht mehr vorgeschrieben. Nur die Möglichkeit obligatorischer Corona-Tests an den Landesgrenzen bleibt noch bestehen.

Bislang mussten Einreisende entweder vollständig geimpft sein oder einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können. Bei Reisenden aus der EU und einigen anderen Ländern wurde auch der Nachweis einer kürzlich überstandenen Infektion akzeptiert. Falls gefährliche Virusvarianten auftreten, kann die Regierung auch jetzt noch anordnen, dass Reisende vor dem Einstieg in ein Flugzeug nach Frankreich einen Test vorlegen müssen.

Keine Quarantäne mehr in Österreich

Auch Österreich lockert seine Corona-Maßnahmen weiter. So ist ab heute die Quarantänepflicht - vorerst - Geschichte. Wer positiv auf das Coronavirus getestet ist, sich aber nicht krank fühlt, darf künftig das Haus verlassen. Allerdings müssen positiv Getestete eine FFP2-Maske tragen - es sei denn, sie sie befinden sich im Freien und halten zu anderen Menschen einen Abstand von zwei Metern ein. Auch Arbeiten mit positivem Test ist demnach möglich. Allerdings nur in Berufen, in denen eine Maske getragen werden kann.

Bei einem positiven Antigen- oder PCR-Test muss also eine FFP2-Maske getragen werden, wenn weniger als zwei Meter Abstand zu anderen Menschen möglich sind oder man in Innenräumen zusammenkommt. Darüber hinaus gibt es Betretungsverbote in Kindergärten, Pflegeheimen oder Krankenhäusern. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind davon jedoch ausgenommen.

"Wir machen jetzt Verkehrsbeschränkungen statt verpflichtender Quarantäne", sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch vergangene Woche in Wien. Die Entscheidung sei auch gerade mit Blick auf die psychischen und sozialen Folgen der Corona-Krise gefallen, sagte Rauch. Weltweit hätten Ängste und Depressionen zugenommen. "Wir können die Pandemie nicht wegtesten, nicht wegimpfen und nicht wegabsondern", so Rauch. Weiterhin gelte eine Meldepflicht, um einen Überblick über das Krankheitsgeschehen zu behalten.