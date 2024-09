Trauer um Entertainerin Caterina Valente ist tot Stand: 11.09.2024 17:36 Uhr

Sie sang 1.500 Schlager, Lieder und Chansons in 13 Sprachen, spielte in Filmen und wirkte in zahlreichen Fernsehshows mit. Im Alter von 93 Jahren ist Caterina Valente in der Schweiz gestorben.

Die Sängerin, Schauspielerin und Entertainerin Caterina Valente ist tot. Sie starb - wie erst jetzt bekannt wurde - am 9. September im Alter von 93 Jahren in ihrem Haus in Lugano in der Schweiz. Ihre zwei Söhne seien an Valentes Seite gewesen, teilte ihr Pressesprecher mit.

"Auf Wunsch der Verstorbenen wurde die Beerdigung in strikter Privatsphäre abgehalten, und es wird keine weiteren Zeremonien oder Gedenkfeiern geben", berichtete er. Die Familie bat darum, ihre Privatsphäre zu respektieren.

In Künstlerfamilie hineingeboren

Valente stammte aus einer italienischen Varieté- und Zirkusfamilie. Schon als Fünfjährige trat sie mit ihren drei Geschwistern als Gitarristin im Familiensextett auf, nachdem sie in Paris eine Ballettschule besucht hatte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg machte sie sich in Paris als Musik- und Gesangssolistin selbstständig und absolvierte erste Auftritte in französischen Clubs - unter anderem mit Chansons, die Gilbert Bécaud für sie komponiert hatte.

Caterina Valente und Rock'n Roll King Bill Haley (r.) im Musikfilm "Hier bin ich - hier bleib' ich" von 1958.

Vom Jazz zum Schlager

Als Jazzsängerin präsentierte sie sich im Spätherbst 1953 auch mit dem Orchester Kurt Edelhagen vom damaligen Südwestfunk Baden-Baden, wandte sich dann aber zunehmend dem Schlager und der Tanzmusik zu. Der mehr als einen Million Mal verkaufte Song "Ganz Paris träumt von der Liebe" brachte ihr im folgenden Jahr in Deutschland den Durchbruch.

Die deutsche Version des Welthits "Malagueña" wurde ihr erster großer internationaler Erfolg. In Amerika feierte man sie damals als "Malagueña-Girl". Auch mit dem Song "The breeze and I" gelang ihr ein Welterfolg. In den USA arbeitete sie unter anderem mit Stars wie Danny Kaye, Perry Como, Dean Martin, Johnny Carson und Bing Crosby zusammen.

Insgesamt spielte Catarina Valente im Verlauf ihrer Karriere mehr als 1.500 Schlager, Lieder und Chansons in 13 Sprachen ein. Die Breite ihres Repertoires dokumentierte sie auch mit ambitionierten Projekten wie großen Kurt-Weill-Konzerten.

Internationale Film- und Fernsehkarriere

Mit der ersten Personalityshow Deutschlands, "Bonsoir, Kathrin", wurde sie ab 1957 auch im Fernsehen ein Star und bald mit Peter Alexander zum Fernsehtraumpaar. In der Bundesrepublik sah man sie in mehr als 100 Fernsehshows wie "Musik ist Trumpf", als Moderatorin der Reihe "Circus, Circus" und ab 1981 in ihrer Show "Wünsche, die ich mir erfülle". Die TV-Special-Show "Bravo, Catrin" zu ihrem 50-jährigen Bühnenjubiläum sahen 1986 rund 17 Millionen Zuschauer.

Valente, die sechs Sprachen fließend sprach, feierte international große Erfolge, unter anderem in den Niederlanden, Italien und Japan. 1978 hatte sie in Deutschland mit dem Schlager "Manuel" noch einen Erfolgshit, ebenso 1984 mit dem Titel "Männer brauchen Liebe". 1996 absolvierte sie ihren letzten öffentlicher Bühnenauftritt in Deutschland in der Oper in Leipzig.

Valente wurde am 14. Januar 1931 in Paris als Tochter italienischer Künstler geboren. Durch ihre Ehe mit Gerd Scholz erhielt sie auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Später nahm sie die französische Staatsbürgerschaft an.