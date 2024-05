Filmfestival in Cannes eröffnet Ehrenpalme für Meryl Streep Stand: 14.05.2024 21:40 Uhr

Die US-Schauspielerin Meryl Streep ist zum Auftakt der Filmfestspiele von Cannes mit einer Ehrenpalme für ihr Lebenswerk geehrt worden. Überschattet wird die Gala von einer neu entfachten Debatte über sexuelle Übergriffe in der Filmbranche.

Mit der Vergabe der Goldenen Ehrenpalme an die US-Schauspielerin Meryl Streep sind die 77. Filmfestspiele von Cannes eröffnet worden. "Du hast unsere Art verändert, wie wir auf Frauen in der Kinowelt schauen", sagte die französische Schauspielerin Juliette Binoche in ihrer Hommage.

Streep selbst sagte: "Als ich vor 35 Jahren das erste Mal in Cannes war und schon drei Kinder hatte, dachte ich, dass meine Karriere vorbei war." Die 74-Jährige bedankte sich beim Publikum, "dass Sie sich an meinem Gesicht nicht so schnell satt gesehen haben". Streep wurde vom Publikum mit lang anhaltendem Applaus begeistert gefeiert.

Die Jury der 77. Filmfestspiele in Cannes wird von der Regisseurin Greta Gerwig angeführt. Dazu zählen auch Eva Green, Lily Gladstone und Pierfrancesco Favino.

Debatte über Übergriffe in der Filmbranche

Das Festival von Cannes sei eine "unglaubliche Chance", sagte die Schauspielerin Camille Cottin, die die Veranstaltung moderierte. "Die nächtlichen Begegnungen mit einflussreichen Männern in deren Hotelzimmern gehören heute nicht mehr zu Cannes", sagte sie in einer Anspielung auf die neu entfachte MeToo-Debatte über sexuelle Gewalt in der Kinowelt.

Kurz vor Beginn des Festivals hatten zahlreiche Prominente und Betroffene in Frankreich mangelnde Konsequenzen bei sexueller Gewalt und anhaltendes Leugnen des Problems angeprangert.

Das Festival von Cannes sei eine "unglaubliche Chance", betonte die Schauspielerin Camille Cottin, die die Veranstaltung moderierte.

Zu den 22 Filmen im Wettbewerb um die Goldene Palme zählen der Science-Fiction-Film "Megalopolis" von US-Altmeister Francis Ford Coppola und der britische Film "Bird" mit dem deutschen Schauspieler Franz Rogowski. Neu in Cannes ist in diesem Jahr ein Wettbewerb für sogenannte immersive Werke, die Techniken wie virtuelle Realität verwenden.

Schaulaufen mit großem Staraufgebot

Zu den Gästen auf dem roten Teppich zählten neben Filmstars wie Jane Fonda und Juliette Binoche auch der deutsche Schauspieler Matthias Schweighöfer, das Model Heidi Klum und der Filmhund Messi, der als Maskottchen des diesjährigen Festivals gilt. Der französische Schauspieler Philippe Torreton zeigte sich mit einer gelben Schleife am Revers, einem Zeichen der Solidarität mit den israelischen Geiseln im Gazastreifen.

Im Anschluss an die Gala wird der Eröffnungsfilm "Le deuxième acte" von Quentin Dupieux gezeigt. Der Film ist mit den französischen Stars Léa Seydoux, Vincent Lindon und Louis Garrel besetzt.