Mehrere Ausländer an Bord Schweres Busunglück in Norwegen Stand: 26.12.2024 19:28 Uhr

Bei einem Busunglück im Norden Norwegens sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Der Bus mit 58 Menschen an Bord kam von der Fahrbahn ab und fiel in einen See. Offenbar saßen vor allem Touristen im Bus.

In Nordnorwegen ist am frühen Nachmittag ein Bus schwer verunglückt. Das Fahrzeug kam bei schwerem Schneefall und starkem Wind bei Hadsel von der Europastraße 10 ab und fiel in einen See in der Nähe des Raftsunds zwischen den Lofoten und dem norwegischen Festland. Der Polizei zufolge kamen drei Menschen ums Leben, vier Menschen wurden schwer verletzt.

"Der Bus liegt teilweise unter Wasser", zitiert die Zeitung Verdens Gang (VG) Rettungsleiter Örjan Delbekk. Die Bedingungen vor Ort seien schwierig. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei seien vor Ort. Das Krankenhaus in der Region Nordland rief den Katastrophenfall aus und richtete eine Betreuungsstelle für Angehörige ein.

Rettungsfahrzeuge stehen am Ort eines Busunglücks auf der E10 im norwegischen Hadsel.

58 Menschen betroffen

An Bord des Linienbusses auf der Route zwischen Narvik und der Inselgruppe Lofoten waren den Angaben zufolge 58 Menschen - unter ihnen viele ausländische Staatsbürger. Laut VG teilte die chinesische Botschaft in Oslo mit, dass 20 chinesische Staatsangehörige im Bus gewesen seien. Einige der Passagiere seien in einer Schule in der Nähe untergebracht, andere würden in ein Hotel gebracht, hieß es in norwegischen Medien.

Die Behörden hatten nach den Worten eines Polizeisprechers Schwierigkeiten, die Angehörigen der Opfer zu kontaktieren, weil eine umfassende Passagierliste fehlte. Die Inselgruppe der Lofoten ist ein beliebtes Ziel zum Beobachten von Nordlichtern.

Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Störe sprach von einer "sehr ernsten Situation" und sprach den Betroffenen seine Anteilnahme aus. Er dankte Polizei, Rettungsdiensten und Krankenhausmitarbeitenden für ihren Einsatz.