Erster Besuch seit Kriegsbeginn Biden überraschend in Kiew Stand: 20.02.2023 11:23 Uhr

US-Präsident Joe Biden ist überraschend zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Vor einer Reise nach Polen kam er in die Hauptstadt Kiew - seine erste Visite in dem Land seit Beginn des russischen Angriffskrieges.

US-Präsident Joe Biden ist zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Aus Sicherheitsgründen war der Besuch nicht angekündigt worden.

Erster Besuch Bidens in der Ukraine seit Angriff Russlands

Vor einer geplanten Reise nach Polen kam Biden heute in die Hauptstadt Kiew. Es ist sein erster Besuch in der Ukraine, seit Russland das Land vor fast einem Jahr angegriffen hat.

Der Politiker Oleksij Gonscharenko teilte kurz nach der Ankunft Bidens in Kiew ein Bild im Kurznachrichtendienst Twitter, auf dem der US-Präsident mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu sehen ist. Dazu schrieb Gonscharenko, die Sirenen heulten im Hintergrund.

Selenskyj sagt weitere Unterstützung zu

Biden und Selenskyj gedachten gemeinsam der ukrainischen Gefallenen. Außerdem sagte Biden der Ukraine nach ersten Informationen weitere Militärhilfen im Wert von rund 500 Millionen Dollar zu. Das werde morgen offiziell bekannt gegeben.

In den vergangenen Wochen war bereits spekuliert worden, dass Biden seine Reise nach Polen mit einem Besuch in der Ukraine verbinden könnte. Das Weiße Haus hatte mehrfach erklärt, das sei nicht geplant.

Hochrangige Reisen in Krisengebiete werden allerdings üblicherweise bis zum letzten Moment geheimgehalten. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie Minister aus anderen Ländern hatten die Ukraine in den vergangenen Monaten seit Kriegsbeginn bereits besucht - einige auch mehrfach.

Auch aus den USA waren bereits mehrere Regierungsmitglieder dort, ebenso Bidens Ehefrau Jill. Als Präsident war Biden bislang noch nie in der Ukraine. Für ihn gelten generell deutlich höhere Sicherheitsanforderungen.