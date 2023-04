Italiens Ex-Regierungschef Berlusconi hat Intensivstation verlassen Stand: 16.04.2023 20:29 Uhr

Der Gesundheitszustand des ehemaligen italienischen Regierungschefs Berlusconi verbessert sich offenbar. Bei dem 86-Jährigen war Leukämie diagnostiziert worden, wegen einer Lungeninfektion lag er auf der Intensivstation. Diese durfte er nun verlassen.

Silvio Berlusconi hat die Intensivstation des Mailänder San-Raffaele-Krankenhauses verlassen. Der an Leukämie erkrankte frühere italienische Ministerpräsident soll nach Auskunft seines Bruders nun auf einer normalen Station wegen einer Lungeninfektion behandelt werden. Das berichtet die Zeitung "Corriere della Sera". Die Klinik wollte sich nicht äußern, kündigte aber eine Stellungnahme zu Berlusconis Gesundheitszustand für Montag an.

Ärzte hatten bei Berlusconi Leukämie diagnostiziert

Der 86-Jährige leidet an Leukämie und war am 5. April in das Krankenhaus eingeliefert worden. Zwischenzeitlich gab es Spekulationen, sein Leben sei in Gefahr. Chronische myelomonozytäre Leukämie, an der vor allem Ältere erkranken, beginnt in den blutbildenden Zellen des Knochenmarks und greift dann auf das Blut über. Berlusconis Krebserkrankung befinde sich in einer "anhaltenden chronischen Phase" und habe sich noch nicht in eine "akute Leukämie" verwandelt, sagten seine Ärzte.

In den vergangenen Jahren war Berlusconi häufiger gesundheitlich angeschlagen: 2016 wurde er am Herzen operiert, litt an Prostatakrebs und wurde wiederholt in Kliniken eingeliefert, nachdem er sich 2020 mit dem Coronavirus infiziert hatte.

Viermal Ministerpräsident in Italien

Experten zufolge ist unklar, wer Berlusconi als Chef der Partei Forza Italia nachfolgen könnte, die zur Regierungskoalition von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gehört. Berlusconi war 1994 in die Politik gegangen. Er war im Verlauf der Jahre viermal italienischer Ministerpräsident. Seit den Wahlen im vergangenen September ist er Senator. Vor seiner Karriere in der Politik hatte Berlusconi mit dem Aufbau des größten Fernsehimperiums in Italien begonnen. Die Mediengruppe MFE ist Großaktionärin bei ProSieben-Sat.1 und wird von Berlusconis Familie geführt.