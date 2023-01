Ruhestätte im Petersdom Grab von Benedikt XVI. zugänglich Stand: 08.01.2023 11:04 Uhr

Zahlreiche Päpste haben in den Vatikanischen Grotten unter dem Petersdom die letzte Ruhe gefunden - jüngst auch der verstorbene emeritierte Papst Benedikt XVI. Nun können wieder Besucher hinabsteigen.

Der Vatikan hat das Grab des kürzlich verstorbenen eremitierten Papstes Benedikt XVI. für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Heute konnten Besucher des Petersdoms wieder in die Grotte hinabsteigen, wo der 95-Jährige am Donnerstag beigesetzt worden war. Über seinem Grab, bedeckt von einer steinernen Platte mit seinem Namen, ist eine steinerne Skulptur an der Wand angebracht.

In den Grotten befinden sich die Gräber zahlreicher Päpste. Joseph Ratzinger - Benedikts bürgerlicher Name - liegt im Grab seines polnischen Vorgängers Papst Johannes Paul II. Dessen sterbliche Überreste wurden schon vor Jahren nach oben in Basilika in die Nähe der Pietà von Michelangelo gebracht.

Benedikt starb am Silvestermorgen im Vatikan-Kloster Mater Ecclesiae, wo er in den Jahren nach seinem Rücktritt 2013 lebte. Der gebürtige Bayer war von 2005 bis 2013 das Oberhaupt der katholischen Kirche. Er leitete die katholische Kirche von 2005 bis 2013. Sein freiwilliger Rücktritt war historisch, da Päpste üblicherweise im Amt sterben.

Während seiner dreitägigen Aufbahrung im Petersdom kamen knapp 200.000 Menschen in die Basilika. Am Donnerstag hatte die katholische Kirche Abschied von Benedikt XVI. genommen. Das Requiem für den emeritierten Papst auf dem Petersplatz wurde von Benedikts Nachfolger Franziskus geleitet. Dem Vatikan zufolge nahmen schätzungsweise rund 50.000 Gläubige teil.

Unter den zahlreichen internationalen Vertretern von Kirche und Politik waren aus Deutschland Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und Bundeskanzler Olaf Scholz angereist. Eine eigene Delegation kam aus Benedikts bayerischer Heimat, dazu gehörten Ministerpräsident Markus Söder und sein Vorgänger Edmund Stoiber.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde der frühere Pontifex dann im Anschluss im Petersdom in einer kleinen Zeremonie beigesetzt.