Straßenblockade in Pamiers Tote bei Bauernprotesten in Frankreich Stand: 23.01.2024 11:11 Uhr

Auch in Frankreich gehen derzeit zahlreiche Bauern auf die Straße. Sie protestieren gegen steigende Energiekosten, den Preis für Agrardiesel und schwindendes Einkommen. Im südlichen Pamiers kam eine Landwirtin dabei ums Leben.

Bei den in Frankreich andauernden Bauernprotesten hat es einen Todesfall und zwei Schwerverletzte gegeben. An einem Blockadeposten an einer Nationalstraße von Toulouse Richtung Spanien sei eine Landwirtin ums Leben gekommen, sagte der Präsident des Bauernverbandes FNSEA, Arnaud Rousseau.

Ihr Mann und eine Tochter wurden demnach lebensgefährlich verletzt. Die drei hatten sich offenbar in Pamiers hinter einer Blockade aus Stroh befunden, als ein Autofahrer versuchte, die Straßensperre zu durchbrechen, berichtete der Sender BFMTV.

Landwirte blockieren mit ihren Traktoren die Autobahn A7 bei Albon südlich von Lyon.

Nach einem Treffen von Agrarverbänden mit Premierminister Gabriel Attal am Montagabend weiteten die französischen Landwirte ihre Proteste aus. Südlich von Lyon wurde in der Nacht die wichtige Nord-Südautobahn A7 bei Albon von rund 20 Bauern mit ihren Traktoren in beide Fahrtrichtungen blockiert, wie die Präfektur mitteilte.

Autobahnen blockiert, Bahnverkehr behindert

Im Bereich Toulouse in Südfrankreich dauerten die Blockaden mehrerer Autobahnen nach Angaben der Behörden weiter an. Die Autobahn von Bordeaux Richtung Spanien wurde in Bayonne unweit der Grenze in beide Richtungen unterbrochen.

Auch der Bahnverkehr zwischen Bordeaux und Toulouse wird durch protestierende Landwirte weiterhin behindert. Der Bahnbetreiber SNCF berichtete von Bränden nahe den Gleisen. An ihren Protestposten zündeten die Landwirte in Fässern Feuer an.

Der Protest der französischen Landwirte dreht sich um überbordende Vorschriften, die Einkommenssituation, Energiekosten und wie in Deutschland auch um den Preis des Agrardiesels. In südlichen Landstrichen wird die Wasserversorgung der Betriebe außerdem durch den Klimawandel zunehmend zu einem Problem.