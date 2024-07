Nach Angriff auf Jogger Bärin in Norditalien abgeschossen Stand: 30.07.2024 14:07 Uhr

Mitte Juli hatte die Bärin mit der Bezeichnung KJ1 im italienischen Trentino einen Jogger schwer verletzt. Schon zuvor war das Tier durch sein Verhalten aufgefallen. Nach einer behördlichen Anordnung wurde es nun getötet.

In den italienischen Alpen haben die Behörden eine Bärin abgeschossen. Die Tötung war beschlossen worden, weil das Tier als Gefahr eingeordnet wurde. Die Braunbärin mit der amtlichen Bezeichnung KJ1 hatte Mitte Juli einen Mann angegriffen.

Förster lokalisierten das Tier mithilfe seines Halsbandes in der norditalienischen Provinz Trentino und töteten es, wie die Provinzregierung in Trient mitteilte.

Bärin verletzte Jogger schwer

Vor drei Wochen hatte die Bärin oberhalb des Gardasees einen 43 Jahre alten Jogger aus Frankreich überrascht und attackiert. Der Mann wurde an Armen, Beinen und Rücken verletzt und kam in ein Krankenhaus in der Provinzhauptstadt Trient. Das Trentino sowie die Nachbarregion Südtirol ist bei Wanderern und Urlaubern beliebt.

Die Bärin, die mit drei Jungtieren in der Nähe der Gemeinde Tenno durch die Wälder streunte, war nach Angaben der Provinzverwaltung zuvor schon mehrmals aufgefallen, weil sie dabei ein "problematisches Verhalten" aufwies. Demnach hielt sie sich in der Nähe von bewohnten Gebieten auf oder kam auch an anderer Stelle Menschen zu nahe. Laut der Provinzverwaltung wurden mindestens sieben Fälle von derartigem Verhalten registiert. Bei KJ1 habe es sich um ein "gefährliches Exemplar" gehandelt und so habe man Tier schnellstmöglich aus dem Verkehr ziehen müssen.

Tierschützer hatten zuvor auf juristischem Weg versucht, die Tötung zu verhindern und sie als sinnlose und gewalttätige Vergeltungsaktion bezeichnet. "Das Töten von Bären garantiert nicht die Sicherheit der Bürger, sondern gießt nur noch mehr unschuldiges Blut auf das bereits vergossene", hieß es in einer Mitteilung des Vereins LAV.

Toter nach Angriff im vergangenen Jahr

Im Trentino kommt es immer wieder zu Begegnungen zwischen Bären und Menschen. Vergangenes Jahr war dort ein 26 Jahre alter Jogger von einer Bärin getötet worden. Dieses Tier mit der amtlichen Bezeichnung JJ4 - auch bekannt unter dem Namen "Gaia" - soll nach Angaben der Behörden in den kommenden Wochen nach Deutschland umgesiedelt werden. Im "Alternativen Wolf- und Bärenpark" bei Bad Rippoldsau-Schapbach im Schwarzwald wird für die Bärin derzeit ein Gehege gebaut.

Im Unterschied zur jetzt getöteten Bärin war JJ4 lebend gefangen worden. Derzeit lebt sie in einem Gehege in der Nähe von Trient.