Reaktion auf US-Sanktionen Moskau weist US-Diplomaten aus

Moskaus Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Als Reaktion auf neue US-Sanktionen will die russische Regierung zehn US-Diplomaten ausweisen. Auch US-Botschafter Sullivan wurde die Ausreise nahegelegt.

Als Reaktion auf weitere Sanktionen und die Ausweisung von zehn russischen Diplomaten aus den USA wird auch die Regierung in Moskau zehn US-Diplomaten ausweisen. Das kündigte Außenminister Sergej Lawrow der Agentur Interfax zufolge an. Zudem verhängte Russland Sanktionen gegen die USA.

Lawrow sagte, dass Russland auch die Arbeit von US-Organisationen und -Stiftungen einschränken werde, die sich in die inneren Angelegenheiten des Landes einmischten. Auch Dienstreisen von US-Diplomaten nach Russland würden weitgehend zurückgefahren. Der Minister kündigte außerdem an, dass acht US-Beamte komplett mit Einreisesperren belegt würden. Die Namen sollten auf die "Schwarze Liste" kommen. Zudem legte er US-Botschafter John Sullivan nahe, die Heimreise anzutreten, um in Washington "ernsthafte Konsultationen" zu führen.

Moskaus Botschafter in Washington abgezogen

Russland hatte zuvor seinen Botschafter Anatoli Antonow aus Washington abgezogen. Das Weiße Haus in Washington hatte die Ausweisung am Donnerstag als Vergeltung für einen Moskau zugeschriebenen Hackerangriff und Einmischung in die US-Wahlen angeordnet. Die Angreifer hatten sich Zugang zu den Netzen über vielerorts genutzte Wartungssoftware der Firma SolarWinds verschafft und waren über Monate unentdeckt geblieben. Der im Dezember bekannt gewordene Fall war ein peinlicher Rückschlag für amerikanische Sicherheitsdienste.

Darüber hinaus wurden eine Reihe neuer Sanktionen verhängt. Darunter sind sechs russische Technologiefirmen, die Moskaus Geheimdienste unterstützen. Zudem werden laut den USA 32 Personen und Organisationen sanktioniert, die auf Moskaus Geheiß versucht hätten, die US-Wahlen zu beeinflussen.

Schwierige Beziehungen - auch nach Regierungswechsel

Die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind seit langem angespannt. US-Präsident Joe Biden hatte nach den Strafmaßnahmen zunächst versöhnlichere Töne angeschlagen und betont, die Spannungen mit Moskau nicht weiter verschärfen zu wollen. Der Kreml begrüßte Bidens Wunsch nach Deeskalation. Die beiden Präsidenten hatten erst vor wenigen Tagen miteinander telefoniert. Dabei schlug Biden ein Treffen der Staatschefs in einem Drittland vor.