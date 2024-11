Russland ARD-Journalisten müssen Akkreditierung abgeben Stand: 27.11.2024 14:37 Uhr

Der ARD-Korrespondent Frank Aischmann ist vom russischen Außenministerium aufgefordert worden, seine Akkreditierung abzugeben. Gleiches gilt für einen technischen Mitarbeiter. Russland sprach von einer "Vergeltungsmaßnahme".

Zwei ARD-Journalisten in Moskau müssen auf Forderung des russischen Außenministeriums bis zum 16. Dezember ihre Akkreditierungen abgeben. Es handelt sich um den ARD-Korrespondenten Frank Aischmann und um den technischen Mitarbeiter des ARD-Studios in Moskau, Sven Feller. Ohne Akkreditierung können beide nicht mehr vor Ort journalistisch arbeiten.

Wie die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, mitteilte, ist der Schritt eine Vergeltungsmaßnahme für das von den deutschen Behörden verhängte "Arbeits- und Aufenthaltsverbot" für die Korrespondenten des russischen Senders Perwy Kanal (Erster Kanal) in Deutschland. Als "Antwort" darauf würden entsprechende Maßnahmen gegen die Journalisten des Moskauer Büros der ARD ergriffen.

Die Regierung sei grundsätzlich bereit, neues ARD-Personal zu akkreditieren, erklärte das russische Außenministerium. Dies könne aber nur geschehen, wenn russische Journalisten in Berlin normal ihrer Arbeit nachgehen könnten

"Die russischen Behauptungen sind falsch"

Der Sender hatte zuvor erklärt, sein Berliner Büro sei von den Behörden geschlossen und ein Korrespondent sowie ein Kameramann zur Ausreise aufgefordert worden. Das Auswärtige Amt wies diese Darstellung zurück. "Die russischen Behauptungen sind falsch", sagte ein Ministeriumssprecher in Berlin. Die Bundesregierung habe keine Büros geschlossen, russische Journalisten könnten in Deutschland frei und ungehindert berichten.

Frank Aischmann arbeitet für das ARD-Studio in Moskau.

Sollten sich die Berichte über die Ausweisung der ARD-Journalisten bewahrheiten, würde er dies auf das Schärfste zurückweisen. "Das steht in keinem Verhältnis." Sollte es sich bei einer Ausweisung der russischen Journalisten um ein Problem mit den Aufenthaltstiteln handeln, wären dafür die Behörden der Länder zuständig. Das Auswärtige Amt stehe generell in engem Kontakt mit deutschen Journalistinnen und Journalisten in Russland, fügte der Sprecher des Auswärtigen Amts hinzu.

Schwierige Arbeitsbedingungen

Aischmann ist langjähriger Hörfunkkorrespondent und kommt vom MDR. Die Ausweisung der beiden ARD-Mitarbeiter markiert einen neuen Tiefpunkt in den Beziehungen zu Russland. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 ist der Druck auf westliche Journalisten in Russland weiter gestiegen: Für sie stehen nur noch eine begrenzte Zahl von Visa zur Verfügung, zudem müssen sie ihre Aufenthaltserlaubnis alle drei Monate verlängern lassen.

ARD-Studioleiterin Ina Ruck berichtete am 19. Juli in den tagesthemen über die schwierigen Arbeitsbedingungen: "Es gibt Themen, über die wir nicht mehr berichten, dazu gehört Kriegsberichterstattung, dazu gehört Rüstungsindustrie." Dennoch sei es wichtig, vor Ort zu sein, "um zu verstehen, wie diese ganze Gesellschaft tickt". Täglich werde aber mit Blick auf die Sicherheitslage abgewogen, ob man bleiben könne oder nicht.