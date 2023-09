Nach Anschlägen in Brüssel 2016 Langjährige Haftstrafen für mehrere Attentäter Stand: 15.09.2023 22:58 Uhr

Bereits im Juli waren sie schuldig gesprochen worden - nun stehen die Strafmaße für mehrere Attentäter im Brüsseler Terrorprozess fest: Sie müssen teilweise bis zu 30 in Haft. Bei den Anschlägen 2016 waren 32 Menschen getötet worden.

In Belgien hat ein Gericht sieben Jahre nach islamistischen Anschlägen die Hauptverdächtigen zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Richter in dem Großverfahren sahen es als erwiesen an, dass sich sechs der acht Verurteilten an zwei Bombenanschlägen auf den Brüsseler Flughafen und einem Bombenanschlag in der Brüsseler U-Bahn am 22. März 2016 beteiligt hatten. Damals starben 32 Menschen.

Die Urteile ergingen wegen Mordes und versuchten Mordes, berichtete die Nachrichtenagentur Belga. Es seien Haftstrafen zwischen 20 Jahren und lebenslänglich verhängt worden. Die Männer waren schon im Juli unter anderem wegen terroristischen Mordes sowie versuchten terroristischen Mordes schuldig gesprochen worden, nun ging es um das genaue Strafmaß.

Keine zusätzliche Haftstrafe für Abdeslam

Salah Abdeslam, der Hauptverantwortliche bei den Anschlägen in Paris im Jahr 2015 mit 130 Toten, der ebenso in Brüssel angeklagt war, erhielt keine zusätzliche Haftstrafe, da er bereits für eine andere Tat in Belgien zu 20 Jahren Haft verurteilt worden war. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn in dem Brüsseler Prozess als vollwertiges Mitglied der Brüsseler Terrorzelle geschildert, obwohl er vier Tage vor dem Anschlag in Belgien verhaftet worden war. Er muss bereits wegen der Anschläge in Paris eine lebenslange Freiheitsstrafe absitzen.

Der aus Marokko stammende Belgier Mohamed Abrini muss als einer der Hauptangeklagten 30 Jahre ins Gefängnis. Er sollte einen Sprengstoffgürtel am Brüsseler Flughafen zünden, schreckte nach eigenen Angaben aber im letzten Moment davor zurück, als er in der Warteschlange Frauen und Kinder sah - das jedenfalls sagte er in dem Prozess aus. Auch Abrini war bereits wegen der im Jahr 2015 verübten Anschläge von Paris zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Terroranschläge vom 22. März 2016 in Brüssel

Bei den Terroranschlägen vom 22. März 2016 am Flughafen Zaventem und in einer Metrostation in Brüssel waren 32 Menschen gestorben, 340 wurden verletzt. Die Geschworenen entschieden, drei weitere Todesfälle zu den Opfern hinzuzuziehen. Sie waren nach den Anschlägen gestorben - etwa nach langer Krankheit oder durch Suizid. Die offizielle Zahl der Todesopfer erhöhte sich damit von 32 auf 35.

Es wird davon ausgegangen, dass einer der zehn Angeklagten mittlerweile wohl in Syrien gestorben ist. Acht Angeklagten wurde 32-facher terroristischer Mord, versuchter terroristischer Mord an fast 700 Menschen sowie die Beteiligung an Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Dem neunten legte die Staatsanwaltschaft lediglich den dritten Punkt zur Last.

Großes öffentliches Interesse

Vor den Anschlägen in Brüssel hatten Extremisten bei einer Anschlagsserie am 13. November 2015 in Paris 130 Menschen getötet und 350 weitere verletzt. Die Anschläge in Paris und Brüssel wurden wohl von derselben Terrorzelle begangen, daher standen von den in Paris Verurteilten auch sechs in Brüssel vor Gericht. Sowohl die Pariser als auch die Brüsseler Anschläge beanspruchte die Terrorgruppe "Islamischer Staat" für sich.

Das öffentliche Interesse an dem Prozess mit mehr als 900 Nebenklägerinnen und -klägern war groß. Deshalb wurde der Prozess in umgebauten Räumlichkeiten des früheren NATO-Hauptquartiers im Nordosten der Stadt geführt.