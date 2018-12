Ihr Amt hat Theresa May gerade noch gerettet - nun muss sie den Brexit schaffen. Beim EU-Gipfel will sie um Zugeständnisse bitten. Offenbar ist Brüssel gewillt, der angeschlagenen Premierministerin etwas anzubieten.

Nach dem überstandenen Misstrauensvotum geht es für Theresa May in Sachen Brexit heute in Brüssel weiter. Beim EU-Gipfel wird sie erneut versuchen, Änderungen am Austrittsabkommen zu erreichen.

Die Premierministerin darf also vorerst weitermachen. 200 Abgeordnete ihrer Tory-Partei sprachen ihr bei der Abstimmung das Vertrauen aus, 117 stimmten gegen sie. Nötig waren 159 Stimmen. Erleichtert äußerte sich die Regierungschefin nach der überstandenen Machtprobe und kündigte an, sich weiter für ein Abkommen für das Ende der britischen EU-Mitgliedschaft einzusetzen. Ihren Widersachern rief sie zu: "Ich habe gehört, was sie gesagt haben."

May scheint bereit, nach dem Brexit ihren Platz zu räumen. Das soll sie gegenüber Parteifreunden angedeutet haben. Minister berichteten, May habe in Aussicht gestellt, nicht mehr bei der nächsten regulären Parlamentswahl 2022 anzutreten.

Markus Preiß, ARD Brüssel, mit Eindrücken zum Misstrauensvotum aus Brüssel

tagesthemen 22:15 Uhr, 12.12.2018





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-482621~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Wir haben noch ein Bonbon in der Tüte"

Doch erst muss die Premierministerin den Brexit durchs Parlament bekommen. Dafür braucht sie ein Entgegenkommen von Brüssel. Wie könnte das aussehen? Laut ARD-Korrespondent Markus Preiß kursiert bei der EU ein Papier, das die künftigen Beziehungen zwischen EU und Großbritannien nach einem Brexit skizziert, und das den Brexiteers gefallen könnte. Darin sei unter anderem die Rede von einer künftigen "ambitionierten Partnerschaft" mit Großbritannien.

Also doch ein Entgegenkommen? "Wir haben noch ein Bonbon in der Tüte", heißt es in Brüssel, berichtet Preiß. Klar scheint: An dem Austrittsabkommen will die EU nicht mehr rütteln. Darauf hatten zuletzt mehrere EU-Vertreter hingewiesen - nicht zuletzt Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Mehr zum Thema Brexit-Vertrag: Was ist der "backstop"?

"Misstrauen gegenüber der EU aufgreifen"

Die Bewegung vor dem am Nachmittag beginnenden Treffen der 28 Staats- und Regierungschefs dürfte der Erkenntnis geschuldet sein, dass man May etwas anbieten muss - gewonnene Vertrauensabstimmung hin oder her. Offenbar will die EU Großbritannien nicht in einen ungeordneten Brexit stürzen.

"Wir müssen das in England weit verbreitete Misstrauen gegenüber der EU aufgreifen", rät beispielsweise einer der erfahrensten Europapolitiker, der CDU-Abgeordnete Elmar Brok. Es gebe dort schließlich die Sorge, dass man durch Verfahrenstricks Großbritanniens quasi durch die Hintertür fest an die EU gekettet halten wolle. Gemeint ist der "backstop". Der besagt, dass Großbritannien ohne ein neues Handelsabkommen mit der EU in der Zollunion der Europäischen Union und Nordirland zusätzlich noch im europäischen Binnenmarkt bleibt.

"Sie hat versagt"

Kritik muss sich May nicht mehr nur in der Heimat anhören. Auch die grüne EU-Politikerin Terry Reintke hält die Premierministerin inzwischen für die völlig falsche, um doch noch etwas zu retten. Sie habe nicht nur die Zukunft Großbritanniens, sondern die der gesamten EU aufs Spiel gesetzt, sagt Reintke. "Sie macht die Zukunft von Millionen Bürgerinnen und Bürger zum Spielball einer Verhandlung. Und das auch mit einer zum Teil irrationalen Rhetorik. Da muss man ganz klar sagen: Sie hat versagt in den letzten zweieinhalb Jahren."

Doch es gibt auch andere Stimmen in Brüssel - wie die von Hans-Olaf Henkel. Der einst über die AfD-Liste nach Straßburg gewählte frühere Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie wird nicht müde, um Verständnis zu werben für die vermeintlich so bockigen Menschen auf der Insel: "Aus der Sicht der Briten sind sie in einen Fußballclub eingestiegen. Irgendwann hat dann aber Brüssel entschieden, doch lieber Golf zu spielen. Das heißt die Bedingungen, unter denen Großbritannien 1973 beigetreten ist, haben sich schlicht geändert."

Deshalb wirbt er als einer der wenigen für einen neuen Deal. "Die EU ist doch voller 'special deals' und ich bin fest davon überzeugt, dass es sich auch für Europa lohnt, den Briten nun einen solchen Deal anzubieten", sagt er.

Mit Informationen von Malte Pieper, ARD-Studio Brüssel