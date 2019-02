Die britische Premierministerin May will dem Parlament den Weg für eine Verschiebung des Brexits ebnen. Das hat sie im Unterhaus bekanntgegeben. Der bisher für den 29. März geplante EU-Austritt könne verschoben werden.

Die britische Premierministerin Theresa May hat ihren grundsätzlichen Widerstand gegen eine Verschiebung des Brexit aufgegeben. Ein "kurzer und begrenzter" Aufschub sei möglich, wenn sich bis Mitte März im Unterhaus keine Mehrheit für eine andere Lösung abzeichne, sagte May vor den Abgeordneten in London. Der bislang für den 29. März geplante EU-Austritt könne aber allenfalls bis Ende Juni aufgeschoben werden.

Am 12. März solle wie geplant über die Austrittsabkommen mit der EU abgestimmt werden. Wenn das Parlament Nein sage und auch einen No-Deal-Brexit ablehne, wolle sie über eine Verschiebung des Brexit abstimmen lassen.

May will geregelten Austritt

May sagt, sie strebe weiterhin einen geregelten Austritt an. Dies sei die beste Option, sagt sie im Unterhaus. "Wenn wir müssen, machen wir aber auch den Austritt ohne Abkommen zum Erfolg."

Sie warnte allerdings vor eines Aufschubs bis Ende Juni. Großbritannien könne dann nicht an der Europa-Wahl teilnehmen. Das Parlament solle die Folgen bedenken.