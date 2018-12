Selbst wenn sie jetzt womöglich verschoben ist - um eine Abstimmung über Mays Brexit-Deal kommt die Regierung nicht herum. Doch was passiert bei einem Nein? Würde May ihr Amt verlieren? Ein Blick auf die verschiedenen Szenarien.

Alles ausklappen

Es käme einem kleinen Wunder gleich, wenn Theresa May eine Parlamentsmehrheit für ihr Brexit-Abkommen bekäme. Doch die Chancen dafür stehen nach wie vor schlecht.

Die Fakten sprechen gegen May: Die Premierministerin braucht 320 Stimmen im Parlament, damit das Abkommen sicher ratifiziert wird. Aus ihrer eigenen Tory-Partei kann May auf etwa 220 loyale Freunde hoffen. Das heißt, May müsste rund 100 weitere Abgeordnete auf ihre Seite ziehen oder doppelt so viele zu einer Enthaltung bringen, um ihren Deal durchzubringen.

Im britischen Unterhaus gibt es 650 Sitze. Der Parlamentssprecher und seine drei Stellvertreter dürfen nicht abstimmen. Sieben nordirische Sinn-Féin-Parlamentarier nehmen ihr Mandat nicht wahr. Damit bleiben 639 Abgeordnete. Die einfache Mehrheit ist bei 320 Stimmen erreicht. Mays Konservative haben derzeit 315 Sitze im Unterhaus. Bisher stützte May sich auf zehn Abgeordnete der nordirischen DUP. Allerdings kündigten die DUP, der Großteil der 257 oppositionellen Labour-Abgeordneten sowie auch eine Reihe von Mays Konservativen an, dem Brexit-Abkommen nicht zustimmen.

Wahrscheinlicher erscheint momentan, dass die Parlamentarier ihren mit der EU ausgehandelten Vertrag ablehnen werden. Doch wie geht es dann weiter? Folgende Szenarien wären möglich:

Szenario 1: May verhandelt erneut

Lässt das Unterhaus den Deal durchfallen oder verschiebt sich die Abstimung, ergäbe sich gleich am Donnerstag die Möglichkeit für May, nachzuverhandeln. Dann treffen sich in Brüssel die EU Staats- und Regierungschefs zu ihrem letzten Gipfel in diesem Jahr. Die Brexiteers in Großbritannien frohlocken bereits, dass May in einem "Handtaschen-Moment" neue Bedingungen aushandeln könnte. Sie spielen damit auf einen legendären Auftritt von Margaret Thatcher an, die bei einem EU-Gipfel 1984 mehr Beitragsrabatt für ihr Land ausgehandelt hatte. Dabei stellte sie mehrmals demonstrativ ihre Handtasche auf den Tisch, als wolle sie die Gespräche abbrechen. Doch dass sich die EU auf weitere Gespräche einlässt, ist wenig wahrscheinlich. "Wir werden nicht neu verhandeln", stellte die Kommission kurz vor der Abstimmung erneut klar. EU-Diplomaten warnen, mit Neuverhandlungen könnte die "Büchse der Pandora" geöffnet werden: aus einer britischen Forderung könnten schnell viele werden, und auch andere EU-Staaten, die mit dem Brexit-Deal nicht zufrieden seien, könnten Nachbesserungen verlangen. Auch May hat kein Interesse, das Brexit-Paket wieder aufzuschnüren.

Szenario 2: Ein harter Brexit

Szenario 3: Ein zweites Brexit-Referendum

Viele Menschen in Großbritannien wünschen sich ein zweites Referendum, das auch einen Verbleib in der EU möglich machen könnte. May lehnt eine neue Volksabstimmung aber kategorisch ab. Mindestens ein Dutzend Tories sowie Oppositionsparteien sind jedoch für eine neue Abstimmung. Das größte Problem dabei dürfte die fehlende Zeit sein. Experten gehen davon aus, dass zur Vorbereitung mindestens fünf Monate nötig wären - zu wenig Zeit, um noch vor dem Austrittsdatum Ende März zu reagieren.

Szenario 4: Zeit gewinnen und irgendwie dabei bleiben

Um Luft für ein zweites Referendum , Neuwahlen oder auch Nachverhandlungen zu schaffen, könnte der Austrittstermin am 29. März 2019 verschoben werden. Doch auch hier ist die Zeit begrenzt: Ende Mai finden Europawahlen statt, bei denen erneut britische Abgeordnete gewählt werden müssten, wenn der Austrittstermin verschoben wird. Diese müssten dann nach einem Ablauf des Brexit-Aufschubs ihre Posten wieder verlieren. Seit dem Wochenende kursiert als Plan B das "Norwegen-Plus-Modell", das eine fraktionsübergreifende Mehrheit bekommen könnte. Bei diesem Modell würde Großbritannien im Europäischen Binnenmarkt und in der Zollunion bleiben und hätte einen Status ähnlich wie Norwegen, das Mitglied im Europäischen Wirtschaftsraum ist, aber nicht in der EU. Großbritannien könnte zusätzlich eine Zollunion mit Brüssel beschließen - "Norwegen plus" also.

Was würde eine Abstimmungsniederlage für May bedeuten?