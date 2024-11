Rotes Meer Unglück mit Touristenboot - drei Leichen geborgen Stand: 26.11.2024 13:53 Uhr

Im Roten Meer war am Montag ein Touristenboot verunglückt - offenbar nach starkem Wellengang. Retter haben inzwischen drei Leichen geborgen. 13 Menschen werden noch immer vermisst. An Bord waren auch Deutsche.

Nach dem Bootsunglück im Roten Meer haben Retter drei Leichen aus dem Wasser geborgen. Das sagte der für die Region zuständige Gouverneur Amr Hanafi, machte aber keine Angaben zur Nationalität. Die Motorjacht "Sea Story" war am Montag im Roten Meer vor Ägypten verunglückt. An Bord waren 44 Menschen - Touristen und die Crew. Von den 44 Menschen werden aktuell noch 13 vermisst.

Das Auswärtige Amt hatte bestätigt, dass Deutsche unter den Vermissten seien, aber keine Zahl genannt. Die deutsche Botschaft in Ägypten habe ein eigenes Team entsandt, um Betroffene vor Ort konsularisch zu betreuen. "Wir stehen mit den ägyptischen Behörden in Kontakt", hieß es aus dem Auswärtigen Amt.

Suche mit Militär und Hubschraubern

Die Suche nach den Vermissten geht mit einer Fregatte des ägyptischen Militärs und Hubschraubern weiter, sagte Hanafi der Nachrichtenagentur dpa.

Der Gouverneur machte auch Angaben zur mutmaßlichen Ursache des Unfalls: Die "Sea Story" verunglückte wohl bei starkem Wellengang. Das hätten Besatzung und Touristen nach dem Unglück geschildert.

Motorjacht für Tauchexkursionen

Eine große Welle habe das mehrstöckige Boot getroffen und kentern lassen. Einige Passagiere hätten es nicht rechtzeitig aus ihren Kabinen nach draußen geschafft. Das Boot, das im Frühjahr eine Inspektion durchlief, habe keine technischen Mängel gehabt, so Hanafi.

Reiseanbieter bewarben die erst zwei Jahre alte Motorjacht mit Kabinen für mehr als 30 Passagiere für mehrtägige Exkursionen zum Tauchen im Roten Meer. Die Jacht war am Sonntag vom Hafen Port Ghalib in der Region Marsa Alam aus zu einem mehrtägigen Trip gestartet und sollte am Freitag das rund 200 Kilometer weiter nördlich gelegene Hurghada anlaufen.