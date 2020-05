Spiderman und Batman sind out: In der Corona-Krise sind Krankenschwestern die neuen Superheldinnen - zumindest auf einem Gemälde in einer Klinik in Southampton. Streetart-Künstler Banksy hat es als Dank gemalt.

Auch Banksy hat sich auf seine Weise beim Krankenhaus-Personal bedankt. Auf einem Gemälde im General Hospital in Southampton ist ein kniender Junge zu sehen, der eine Krankenschwester-Puppe in seiner Hand durch die Luft schweben lässt. Das rote Kreuz auf ihrer Brust ist das einzige farbige Element des schwarz-weißen Gemäldes. Im Papierkorb vor dem Jungen liegen eine Spiderman- und eine Batman-Figur.

In einer Notiz schreibt der Streetart-Künstler oder die Künstlerin: "Danke für alles, was Sie tun. Ich hoffe, dies erhellt den Ort ein wenig, auch wenn es nur schwarz und weiß ist."

Das Gemälde mit dem Titel "Game Changer" soll zunächst im Krankenhaus bleiben und dann zu Gunsten des staatlichen Gesundheitsdienstes National Health Service (NHS) versteigert werden, berichtet die BBC.

"Meine Frau hasst es, wenn ich von zu Hause aus arbeite"

Banksy hatte bereits im April aus seinem Homeoffice eine Anmerkung zur Corona-Krise veröffentlicht: Auf Instagram wurde ein Bild gepostet, auf dem mehrere Ratten an die Wand eines Badezimmers gemalt sind. Die herumstehenden Gegenstände sind so arrangiert, dass es so aussieht, als hätten die Ratten diese Unordnung verursacht. Darunter schrieb Banksy: "Meine Frau hasst es, wenn ich von zu Hause aus arbeite."