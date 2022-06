Containerdepot in Bangladesch Viele Tote bei Großbrand Stand: 05.06.2022 09:24 Uhr

Explosionen in einem bangladeschischen Containerdepot haben einen Großbrand ausgelöst. Mindestens 28 Menschen kamen ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt. In den Containern sollen sich Chemikalien befunden haben.

Bei einem Großbrand in einem Containerlager sind in Bangladesch mindestens 28 Menschen um Leben gekommen, darunter mindestens fünf Feuerwehrleute. Dies berichtet der Fernsehsender Ekkato. Mehr als 100 weitere wurden nach Angaben von Feuerwehr und örtlichen Medien verletzt.

Die Zahl der Todesopfer werde wohl steigen, weil das Feuer noch nicht unter Kontrolle sei, sagte der Leiter des Gesundheitsamtes, Hasan Shahriar, der Nachrichtenagentur AFP. Dem Chefarzt der Großstadt Chittagong, Elias Chowdhury, zufolge schweben einige der Verletzten in Lebensgefahr

Chemikalien in Containern

Einsatzkräfte bemühten sich, den Brand nahe der Hafenstadt Chittagong unter Kontrolle zu bekommen. Das Feuer im Inland Container Depot, einem niederländisch-bangladeschischen Joint Venture, war am Samstag gegen Mitternacht ausgebrochen. Vorausgegangen waren Explosionen in einem Container mit Chemikalien.

Nahe der Hafenstadt Chittagong kam es zu dem Großbrand.

Nach der ersten Explosion hätten sich zahlreiche weitere ereignet, während sich das Feuer ausbreitete, sagte Uddin. Sprengstoffexperten des Militärs seien herbeigerufen worden, um die Feuerwehr zu unterstützen. Örtlichen Medienberichten zufolge waren die Detonationen noch in vier Kilometern Entfernung zu spüren.

Das Lager fertigt Waren für den Im- und Export ab und liegt etwa 20 Kilometer vom wichtigsten Seehafen des Landes in Chittagong entfernt. Bild: AFP

Der Sprecher von Bangladeschs Verband für Binnencontainer, Ruhul Amin Sikder, sagte, einige der Container in dem privaten Containerdepot hätten Chemikalien wie Wasserstoffperoxid enthalten. Der örtliche Behördenchef Mujibur Rahman erklärte, die Brandursache sei noch unklar. Nach seinen Angaben arbeiteten etwa 600 Menschen in dem Depot. Gelagert wurden dort demnach Kleidungsstücke im Wert von mehreren Millionen Dollar, die an westliche Einzelhändler exportiert werden sollten.

