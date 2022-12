Frauenrechte in Afghanistan UN-Sicherheitsrat kritisiert Taliban Stand: 28.12.2022 01:03 Uhr

Der UN-Sicherheitsrat hat die Einschränkungen von Frauenrechten in Afghanistan verurteilt - und die Taliban-Regierung zu einem Umdenken aufgefordert. Mädchen und Frauen müssten am gesellschaftlichen Leben teilhaben dürfen.

Der UN-Sicherheitsrat hat die immer weitreichenderen Einschränkungen von Frauenrechten in Afghanistan verurteilt. In einer Stellungnahme forderte das wichtigste Gremium der Vereinten Nationen die Taliban-Regierung in Kabul auf, diese sofort wieder zurückzunehmen. Der Sicherheitsrat bekräftigte darin seine Forderung nach einer Gleichberechtigung und demokratischen Teilhabe von Mädchen und Frauen in Afghanistan.

Zuvor hatte auch der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, vor den Folgen der jüngsten Ausbildungs- und Arbeitsverbote für Frauen in Afghanistan gewarnt. Kein Land könne sich gesellschaftlich und wirtschaftlich entwickeln, wenn die Hälfte seiner Bevölkerung ausgeschlossen werde, so Türk. Restriktionen wie das Arbeitsverbot für Frauen bei Nichtregierungsorganisationen würden nicht nur das Leid aller Afghanen vergrößern, sondern auch über die Grenzen des Landes hinaus ein Risiko darstellen.

Strikte Auslegung des islamischen Rechts

Nach ihrer Machtergreifung im Sommer 2021 hatten die Taliban eine weniger restriktive Linie versprochen als während ihrer Herrschaft Ende der 1990er-Jahre. Doch mittlerweile gilt im Land wieder weitgehend ihre strikte Auslegung des islamischen Rechts, der Scharia.

Unter anderem dürfen Mädchen nicht mehr über die sechste Schulstufe hinaus zum Unterricht gehen und Frauen dürfen auch nicht an Universitäten studieren. Auch Arbeiten ist ihnen weitgehend verboten, ebenso wie der Besuch von Parks oder das Trainieren in Fitnessstudios.